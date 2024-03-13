Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 azalışla 8.944,81 puana geriledi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,22 puan azaldı. Dün 9.069,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 22,82 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.091,85 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.940,35, en yüksek 9.091,85 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,41, hizmetler endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Vestel Elektronik oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 159 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 148,00 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0940 liradan, avro 35,0620 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2 bin 159 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 82,7 dolardan işlem görüyor.
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adıyaman irtibat bürosunun açılışı ve IPARD 3 tanıtım programı Adıyaman Valiliği konferans salonunda gerçekleşti. Programa Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. IPARD programının tarımsal üretimi ve işletmelerin Avrupa standartlarına yükseltilmesini hedeflediği belirtildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı yeni dönemde 5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor elde edeceklerini bildirdi. Belediye, kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üç katına çıkaracak.
Karadeniz Ereğli Ziraat Odası, çiftçilere fındığa alternatif gelir elde etmeleri için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Oda başkanı Zafer Yalman, pazar yerinde gerçekleştirilen dağıtım programında, üreticilerin talebi doğrultusunda 1500 yumurta tavuğu dağıtımı yapıldığını belirtti. Projenin farklı çalışmalarla devam edeceği açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sincan Bilim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bilim ve teknoloji alanında yeni ufukları birlikte açacaklarını belirtti. Bakan Kacır, belediyelerle işbirliği içinde çalışarak bilim merkezlerini ülke sathına yaymayı hedeflediklerini söyledi. Açılışa Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve diğer yetkililer katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi.
Konya'dan gönderilen yerli üretim tohumlar Kırşehir'de çiftçiye dağıtıldı.
Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 14,751 liradan satıldı.
Türkiye ile Küba arasında "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" imzalandı.
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