Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,94 puan artarak 1.608,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 5,84 puan ve yüzde 0,37 kazanımla 1.589,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.589,23, en yüksek 1.609,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 artışla 1.608,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 1,30 ve teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 30,33 puan ve yüzde 1,77 yükselişle 1.747,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 21'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.821,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.821,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,89 kazançla 565 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,6780 lira, satışta 9,7168 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,6932 lira, satışta 9,7321 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1585, sterlin/dolar paritesi 1,3561, dolar/yen paritesi de 113,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,20 yükselerek 82,94 dolardan işlem görüyor.