Üye Girişi
Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

08.11.2021 18:19
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,94 puan artarak 1.608,54 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,94 puan artarak 1.608,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 5,84 puan ve yüzde 0,37 kazanımla 1.589,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.589,23, en yüksek 1.609,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 artışla 1.608,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 1,30 ve teknoloji endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 30,33 puan ve yüzde 1,77 yükselişle 1.747,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 21'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.821,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.821,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,89 kazançla 565 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,6780 lira, satışta 9,7168 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,6932 lira, satışta 9,7321 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1585, sterlin/dolar paritesi 1,3561, dolar/yen paritesi de 113,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,20 yükselerek 82,94 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 18:16 AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan "Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu?" sorusuna cevap Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil 17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı 17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı
Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı 16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı 16:31 Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar 16:01 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi 15:51 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde 15:01 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde

Son Dakika Haberleri
18:17 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu
17:35 PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi
17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil
17:28 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor
17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı
17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik
16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı
16:50 Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek
16:38 Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı
16:35 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi         
17:36
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor         
17:29
Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik         
17:12
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti         
16:36
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları         
16:10
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi         
15:21
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 18:25:11. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement