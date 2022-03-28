Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,03 puan azalarak 2.172,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,70 puan ve yüzde 0,22 kazançla 2.180,21 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.170,24, en yüksek 2.192,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 2.172,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,4 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,86 puan ve yüzde 0,53 düşüşle 2.399,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 36'sı geriledi. Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Karsan Otomotiv, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.937,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.937,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 kayıpla 920 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,8117 lira, satışta 14,8710 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7964 lira, satışta 14,8557 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 25,81'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0976, sterlin/dolar paritesi 1,3093, dolar/yen paritesi de 123,42 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,50 gerileyerek 110,05 dolardan işlem görüyor.