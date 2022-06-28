BIST 100 endeksi, güne 16,10 puan ve yüzde 0,64 kazançla 2.545,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.471,54, en yüksek 2.561,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 2.490,24 puandan tamamladı.

Kaynak: AA

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