Piyasaların ateşi sönmüyor! Dolar gece saatlerinde 22 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı

Doğan Kaya:

Ağızlarında Yerli Mili diye diye hiçbirşey bırakmadılar Ülkede afrika para birimi bile daha değerli konumda bu size son ders olsun Ezan, Bayrak, Kuran gibi değerlerimizle siyaset yapanların Ülkemizi ne hale getirdikleri belli Allah Ülkimizin Ve Devletimizin yardımcısı olsun Devlet ve Hükümeti ayrı tabi Devletimiz daima sonsuza kadar var olacak Ama bu iktidar 20 senedir dış güçler diye diye ekonomiyi bu hale getirdiler ne tarım bıraktılar Ne fabrika ne Üretim bıraktılar