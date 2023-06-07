Piyasaların ateşi sönmüyor! Dolar gece saatlerinde 22 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı - Son Dakika
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Piyasaların ateşi sönmüyor! Dolar gece saatlerinde 22 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı

07.06.2023 09:16

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından hızla yükselişe geçen dolar ve euronun yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşarak yeni bir rekor kıran dolar, saat 08.00 itibarıyla 22 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Güne yine rekorla başlayan euro/TL aynı dakikalarda 23,8644; gram altın ise 1401,85 seviyelerinde seyrediyor.

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi.

DOLAR VE EURO REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 09.00 itibarıyla 22,80 seviyelerine ulaşarak rekorunu yineledi. Aynı dakikalarda euro 24,4813; gram altın ise 1436,85 seviyelerinde seyrediyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39,59 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.

YORUMLAR (7)
  • Doğan Kaya: Ağızlarında Yerli Mili diye diye hiçbirşey bırakmadılar Ülkede afrika para birimi bile daha değerli konumda bu size son ders olsun Ezan, Bayrak, Kuran gibi değerlerimizle siyaset yapanların Ülkemizi ne hale getirdikleri belli Allah Ülkimizin Ve Devletimizin yardımcısı olsun Devlet ve Hükümeti ayrı tabi Devletimiz daima sonsuza kadar var olacak Ama bu iktidar 20 senedir dış güçler diye diye ekonomiyi bu hale getirdiler ne tarım bıraktılar Ne fabrika ne Üretim bıraktılar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • serdar erdogmus: Direksiyon emin ellerde. millet yetkiyi verdi...herkes kendine baksın . ağlamak yok. Eleştiri yok Acı yok Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
  • ertuğrul şahin: Adresini verde kınanı yollayım. Cevap Yaz 10 9 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasaların ateşi sönmüyor! Dolar gece saatlerinde 22 seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı - Son Dakika


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