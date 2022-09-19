Polonya, gelecek yıl hanelerin elektrik fiyatında artışa gitmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya, gelecek yıl hanelerin elektrik fiyatında artışa gitmeyecek

19.09.2022 15:01
Polonya, gelecek yıl hanelerin elektrik fiyatında artışa gitmeyecek

Polonya hükümeti, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmayı planlıyor.

Polonya hükümeti, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmayı planlıyor. Ülkede, elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek.

Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda'nın açıklamalarına yer veren Polonya Haber Ajansı PAP'a göre, hükümet Polonyalıları enerji krizinden korumak için adımlar atmaya devam ediyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından 15 Eylül'de açıklanan uygulamaya ilişkin detayların da birkaç gün içinde duyurulacağını belirten Buda, "2000 kilovatsaat altında tüketim yapan hane sayısı 10,7 milyon. Bu rakamın üstünde tüketim yapan hane sayısı ise 6 milyon." ifadelerini kullandı.

Buda, 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaat için fiyatın dondurulacağını anımsatarak, "Ayrıca elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek." bilgisini paylaştı.

Morawiecki de yaptığı açıklamada, 2000 kilovatsaate kadar olan tüketimde fiyatın sabit tutulmasıyla hane başına aylık 150 zloti tasarruf sağlanacağını bildirmişti.

Polonya'da enflasyon son aylarda yüzde 14 civarında seyrediyor.

Söz konusu tedbir paketinin Polonya hükümetine 30 milyar zloti ya da 6,35 milyar avroya mal olacağı öngörülüyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mustafa Varank, Polonya, Hükümet, Buddha, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polonya, gelecek yıl hanelerin elektrik fiyatında artışa gitmeyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
11:11 Ünlü yönetmen Woody Allen emekli mi oluyor? Temsilcisinden ilk açıklama geldi
11:07 Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı
10:53 NASA, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti!
10:42 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Yunanistan'da gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 12:07:30. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya, gelecek yıl hanelerin elektrik fiyatında artışa gitmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement