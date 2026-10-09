Porsche'nin küresel teslimatları ocak-eylülde yüzde 16 düşerek 178 bin 532'ye indi - Son Dakika
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Porsche'nin küresel teslimatları ocak-eylülde yüzde 16 düşerek 178 bin 532'ye indi

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Porsche'nin küresel araç teslimatları, ocak-eylül döneminde Çin ve ABD talebindeki azalmanın etkisiyle yüzde 16 düşerek 178 bin 532'ye geriledi. Çin'de teslimatlar yüzde 33 azalışla 21 bin 493'e, Kuzey Amerika'da yüzde 13 düşüşle 56 bin 88'e indi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen grubunun lüks markası Porsche'nin küresel araç teslimatları, yılın ocak-eylül döneminde Çin ve ABD'nin talebinin azalmasının etkisiyle yüzde 16 düştü.

Porsche, 2026'nın ocak-eylül dönemine ilişkin araç teslimat sonuçlarını açıkladı.

Buna göre teslimatlar, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 178 bin 532'ye geriledi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde teslimat sayısı 212 bin 509 olmuştu.

Porsche, en keskin satış kaybını en büyük pazarlarından biri olan Çin'de yaşadı. Alman üretici, bu dönemde Çin'de yüzde 33 gerilemeyle 21 bin 493 araç teslim etti.

Şirketin açıklamasında, "Çin'de pazar ortamı zorlu olmaya devam ediyor. Bu nedenle Porsche, markanın uzun vadeli gelişimini kısa vadeli hacim hedeflerine tercih ederek Çin'de değer odaklı satış yönetimine odaklanmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

2020 yılında küresel satışlarının yüzde 35'ini Çin'de yapan lüks üretici için bu oran yüzde 12'ye kadar geriledi.

Bu hafta düzenlenen Sermaye Piyasaları Günü'nde yapılan projeksiyonlara göre, orta vadede Çin'in satışlardaki payının yüzde 10'un altına inmesi bekleniyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında da daralma sürüyor

ABD'nin gümrük vergilerini artırmasından olumsuz etkilenen Porsche'nin Kuzey Amerika'daki teslimatları da yılın 9 ayında yüzde 13 azalarak 56 bin 88'e geriledi.

Şirketin Almanya'daki satışları yüzde 7 düşüşle 20 bin 954, Almanya hariç Avrupa pazarındaki teslimatları yüzde 11 kayıpla 44 bin 949 olarak kayıtlara geçti.

911 talebi ayakta tutuyor

Modeller bazında incelendiğinde, markanın ikonik spor modeli 911, iki kapılı versiyonlarıyla teslimatlarını yüzde 11 artırarak en çok satan model olmaya devam etti. Özellikle yüksek fiyatlı ve özel seriler olan GTS, Turbo ve GT modellerine yönelik talebin güçlü kaldığı dikkati çekti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Porsche'nin küresel teslimatları ocak-eylülde yüzde 16 düşerek 178 bin 532'ye indi - Son Dakika
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