Porsche'nin Teslimatları %15 Düştü
Porsche'nin Teslimatları %15 Düştü

10.04.2026 12:37
Porsche'nin araç teslimatları, Çin ve ABD'deki azalan talep nedeniyle ilk çeyrekte %15 geriledi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun lüks markası Porsche'nin küresel araç teslimatları, yılın ilk çeyreğinde Çin ve ABD'de azalan talep nedeniyle yüzde 15 geriledi.

Porsche, yılın ocak-mart dönemine ilişkin araç teslimat sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, araç teslimatları ilk 3 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 60 bin 991'e düştü.

Söz konusu dönemde Çin'de, yerel markaların teknoloji ve fiyat odaklı yoğun rekabeti sonucu teslimatlar yıllık yüzde 21'lik düşüşle 7 bin 519'a geriledi.

Kuzey Amerika pazarında da benzer tablo hakim oldu. ABD'de elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerinin sona ermesinin de etkisiyle bölgedeki satışlar yüzde 10 düştü.

Avrupa genelinde teslimatlar ise yüzde 18 gerilerken, markanın merkezi Almanya, yüzde 4'lük artışla büyüme kaydedilen tek bölge oldu.

Elektrikli araç talebindeki durgunluk nedeniyle geçen yıl strateji değişikliğine giden Porsche, içten yanmalı motorlara yeniden odaklanırken, bazı elektrikli modellerinin tanıtımını erteledi. Bu sürecin Alman üreticiye maliyeti yaklaşık 1,8 milyar avro oldu.

Porsche AG Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Matthias Becker, konuya ilişkin değerlendirmesinde, içten yanmalı 718 modellerinin üretiminin durdurulması ve elektrikli Macan modelinin geçen yılki yüksek baz etkisi nedeniyle teslimatlarda düşüş yaşandığını belirtti.

Becker, "Ancak genel olarak beklentilerimizle uyumluyuz. 911'e olan yüksek talep ve üst düzey türevlerin büyük payı, spor otomobil markamızın çekirdeğinin güçlü kalmaya devam ettiğini etkileyici bir şekilde gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Porsche, Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Porsche'nin Teslimatları %15 Düştü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Porsche'nin Teslimatları %15 Düştü - Son Dakika
Advertisement
