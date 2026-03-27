Portekiz Hükümeti Ekonomik Krizle Mücadelede Yeni Önlemler Açıkladı

27.03.2026 22:02
Portekiz, enerji krizini hafifletmek için akaryakıtta KDV indirimlerini sürdürecek ve konut krizine çözüm arayacak.

Portekiz'de azınlık sağ hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle başlayan küresel enerji ve ekonomik krizin etkilerini hafifletebilmek için bir dizi önlem paketi açıkladı.

Portekiz Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, akaryakıttaki KDV'de uygulanan indirimin şu an için "süresiz devam edeceği" belirtildi.

Hükümetin 6 Mart'taki kararıyla litre başına mazotta 7,6 sent, kurşunsuz benzinde 4,1 sentlik indirim yaptığını hatırlatan Bakanlık, "gelecek hafta mazot ve benzin fiyatlarında hafif bir düşüş beklentisi" olduğuna da dikkati çekti.

Portekiz basını, akaryakıtta beklenen düşüşün olması halinde gelecek haftadan itibaren litre başına mazotta 9,4 sent, benzinde 5,1 sent indirim olacağını yazdı.

Buna rağmen akaryakıt fiyatlarının İspanya'da daha düşük olmasından dolayı sınırda yaşayan Portekizlilerin araçlarının depolarını İspanya'da doldurmayı tercih ettiğine yönelik haberler basında yer alıyor.

Hükümetten konut krizine çözüm arayışları

Diğer yandan Portekiz Başbakanı Luis Montenegro başkanlığında haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısını yapan hükümet, konut krizine karşı tedbirler açıkladı.

"Konut inşaatı yatırım teşviklerini teşvik etme ve kira vergilerini makul seviyelere indirerek konut edinmeyi kolaylaştırma" kararlarını alan hükümet, ev sahibi olma yollarının kolaylaştırılacağını duyurdu."

Başbakan Montenegro, basına yaptığı açıklamada, "Bu vergi teşvikleri, fiyatları düşürerek orta vadede kiralık ve satılık mülk arzını artırabilir. Ayrıca daha net kurallar, daha öngörülebilir süreçler ve daha kısa, daha sadeleştirilmiş zaman çizelgeleri oluşturarak kentsel gelişim ve inşaat için yasal çerçeveyi de gözden geçireceğiz. Daha az zamanda inşaat, Portekizliler için daha fazla konut anlamına gelir. İnşaatçılar için daha düşük maliyetler hem alıcılar hem de kiracılar için daha iyi fırsatlar yaratır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında konut krizinin en çok görüldüğü ülkelerin başında Portekiz gelirken, konut fiyatlarının 2014'ten bu yana yüzde 135'ten fazla artması ve yabancıların konuta olan talebi, ücret artışları düşük olan Portekizliler için ev sahibi olmayı erişilmez kılıyor.

Kaynak: AA

