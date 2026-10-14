Portekiz hükümeti, TAP'ın yüzde 44,9 hissesini Lufthansa'ya 1,2 milyar avroya satıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Group, Portekiz'in ulusal hava yolu şirketi TAP Air Portugal'ın yüzde 44,9'luk hissesini 1,2 milyar avroya satın alıyor.

Portekiz hükümeti, devlet kontrolündeki şirketin yüzde 44,9'luk azınlık hissesinin satışı için açılan ihaleyi Lufthansa Group'un kazandığını duyurdu.

Başbakan Luís Montenegro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Lufthansa'nın nakit teklifinin rakibi Air France-KLM'e kıyasla yüzde 16 daha yüksek olduğunu belirterek, söz konusu satışın TAP'ın geleceği ve ulusal çıkarlar için en iyi seçim olduğunu vurguladı.

Lufthansa, yüzde 44,9'luk hisse için 1 milyar 25 milyon avro teklif ederken çalışanlara ayrılan paylar ve yasal faizlerle bu tutar 1,2 milyar avroya ulaşabilecek.

Lufthansa AG Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TAP'ın Güney Atlantik rotalarındaki küresel başarısına değinerek, bu ortaklığın uluslararası büyüme stratejilerini ve pazardaki konumlarını güçlendireceğini ifade etti.

Filo genişleyecek

Anlaşma kapsamında Lufthansa, TAP'ın filosunu 2035'e kadar 117 uçağa, yeni havalimanının hizmete girmesinin ardından??????? ise 130 uçağa çıkarma taahhüdünde bulundu.

Bu doğrultuda, 2030 yılından sonra 8 adet Airbus A350-900 uçağı TAP'a devredilecek ve bölgesel alt marka Portugália modernize edilecek.

Kovid-19 döneminde kamulaştırılan TAP Air Portugal, Avrupa Birliği (AB) denetimindeki yeniden yapılandırma sürecini başarıyla tamamlamıştı.

2025 yılını 4,1 milyon avro karla kapatan ancak 2026'nın ilk yarısında yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle 99,2 milyon avro zarar açıklayan şirketin özellikle Brezilya, Latin Amerika ve Afrika'daki güçlü uçuş ağının, Lufthansa için satın almada en büyük motivasyon kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Hisse devrinin tamamlanması için rekabet otoritelerinin onayı bekleniyor.