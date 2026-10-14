Portekiz hükümeti, TAP'ın yüzde 44,9 hissesini Lufthansa'ya 1,2 milyar avroya satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Portekiz hükümeti, TAP'ın yüzde 44,9 hissesini Lufthansa'ya 1,2 milyar avroya satıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz hükümeti, TAP Air Portugal'ın yüzde 44,9'luk azınlık hissesi için açılan ihaleyi Lufthansa Group'un kazandığını duyurdu. Lufthansa'nın 1 milyar 25 milyon avroluk teklifi, çalışan payları ve faizlerle 1,2 milyar avroya ulaşabilecek; devir için rekabet onayı bekleniyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Group, Portekiz'in ulusal hava yolu şirketi TAP Air Portugal'ın yüzde 44,9'luk hissesini 1,2 milyar avroya satın alıyor.

Portekiz hükümeti, devlet kontrolündeki şirketin yüzde 44,9'luk azınlık hissesinin satışı için açılan ihaleyi Lufthansa Group'un kazandığını duyurdu.

Başbakan Luís Montenegro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Lufthansa'nın nakit teklifinin rakibi Air France-KLM'e kıyasla yüzde 16 daha yüksek olduğunu belirterek, söz konusu satışın TAP'ın geleceği ve ulusal çıkarlar için en iyi seçim olduğunu vurguladı.

Lufthansa, yüzde 44,9'luk hisse için 1 milyar 25 milyon avro teklif ederken çalışanlara ayrılan paylar ve yasal faizlerle bu tutar 1,2 milyar avroya ulaşabilecek.

Lufthansa AG Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TAP'ın Güney Atlantik rotalarındaki küresel başarısına değinerek, bu ortaklığın uluslararası büyüme stratejilerini ve pazardaki konumlarını güçlendireceğini ifade etti.

Filo genişleyecek

Anlaşma kapsamında Lufthansa, TAP'ın filosunu 2035'e kadar 117 uçağa, yeni havalimanının hizmete girmesinin ardından??????? ise 130 uçağa çıkarma taahhüdünde bulundu.

Bu doğrultuda, 2030 yılından sonra 8 adet Airbus A350-900 uçağı TAP'a devredilecek ve bölgesel alt marka Portugália modernize edilecek.

Kovid-19 döneminde kamulaştırılan TAP Air Portugal, Avrupa Birliği (AB) denetimindeki yeniden yapılandırma sürecini başarıyla tamamlamıştı.

2025 yılını 4,1 milyon avro karla kapatan ancak 2026'nın ilk yarısında yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle 99,2 milyon avro zarar açıklayan şirketin özellikle Brezilya, Latin Amerika ve Afrika'daki güçlü uçuş ağının, Lufthansa için satın almada en büyük motivasyon kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Hisse devrinin tamamlanması için rekabet otoritelerinin onayı bekleniyor.

Kaynak: AA
LufthansaHavacılıkPortekizEkonomiUlaşımDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
19:40
Fenerbahçe’den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
19:26
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
19:25
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
18:55
İstanbul yağmura teslim Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
18:39
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
18:39
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sular yollara taştı, trafik felç oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 19:48:54. #7.13#
SON DAKİKA: Portekiz hükümeti, TAP'ın yüzde 44,9 hissesini Lufthansa'ya 1,2 milyar avroya satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei