Powell: Faizler Güçlü Ekonomi ile Beklemede

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, "Ekonomi güçlü olduğu sürece faiz oranları konusunda beklemede kalabiliriz" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yılda 2 kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunun ilk gününde, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın temmuz ayında faiz indirimi için uygun bir zeminde olabileceklerine ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Powell, Waller'ın açıklamalarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak birçok senaryonun mümkün olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Tarife politikası hakkında yorum yapmalarının uygun olmadığını kaydeden Powell, "Bizim işimiz enflasyon, enflasyonu kontrol altında tutmak ve maksimum istihdamı sağlamak" ifadesini kullandı.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) önemli bir çoğunluğunun bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürmenin uygun olacağına inandığını aktardı. Powell, "Ekonomi güçlü olduğu sürece faiz oranları konusunda beklemede kalabileceğimizi söylüyoruz ve şu anda da bunu yapıyoruz" diye konuştu.