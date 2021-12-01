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Premium Snapdragon 8 Gen 1 Mobil Platform'a sahip olacak - Son Dakika

Premium Snapdragon 8 Gen 1 Mobil Platform'a sahip olacak

01.12.2021 12:19
Premium Snapdragon 8 Gen 1 Mobil Platform'a sahip olacak

Oppo, 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sunacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinin yeni premium Snapdragon 8 Gen 1 Mobil Platformu tarafından destekleneceğini duyurdu.

Oppo, 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sunacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinin yeni premium Snapdragon 8 Gen 1 Mobil Platformu tarafından destekleneceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, en yeni Snapdragon platformu kullanacak ilk markalardan biri haline gelen Oppo, aynı zamanda 5G'nin gelişimini hızlandırmak ve akıllı telefon yeniliklerinin geleceğini keşfetmek için Qualcomm Technologies ile iş birliğine devam edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oppo Yurtdışı Satışlar Başkan Yardımcısı Scott Zhang, "Oppo olarak Qualcomm Technologies ile olan güçlü iletişimimizi sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde Find X3 ve Reno6 serileri dahil olmak üzere, gücünü Snapdragon'dan alan birkaç 5G özellikli akıllı telefon modelini tüketicilerin beğenisine sunduk. Yeni nesil Snapdragon 8 Mobil Platformu'nun yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarda mükemmel bir gelişme ve güçlü bir performans getireceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Oppo, 5G teknolojisinin gelişimini desteklemek ve dünya genelinde 5G'nin ticarileştirilmesini hızlandırmak için Qualcomm Technologies ve diğer sektör ortaklarıyla iş birliği yapmaya devam ediyor.

Nisan ayında Avrupa'da 5G bağımsız (SA) ağını ticarileştirmek için Snapdragon mobil platformunu kullanan ilk markalardan olan Oppo, bugün itibarıyla dünya çapında 80'den fazla büyük mobil ağ operatörüyle ortaklık kurdu ve 40'tan fazla mobil operatör 5G hizmetlerini vermek için Oppo'ya katıldı. Bu ortak girişimler, Avrupa, Latin Amerika ve Güney Afrika gibi bölgesel pazarlarda önemli ticari gelişmelere öncülük etti.

Qualcomm Technologies gibi önde gelen teknoloji ortaklarıyla olan iş birliği, bölgesel 5G dağıtımlarının başarısında önemli bir rol oynadı.

Gelecekte Oppo, Qualcomm Technologies dahil olmak üzere daha fazla sektör lideriyle iş birliği yapacak ve kullanıcılara daha iyi ürünler ve deneyimler sağlamak için en son teknolojileri ve uygulamaları aktif olarak keşfetmeye devam edecek.

Qualcomm, Oppo, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Premium Snapdragon 8 Gen 1 Mobil Platform'a sahip olacak - Son Dakika Ekonomi


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