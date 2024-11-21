Probiyotiklerin Diş Sağlığı Üzerindeki Etkisi - Son Dakika
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Ekonomi

Probiyotiklerin Diş Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Prof. Dr. Bilinç Bulucu, probiyotiklerin ağız sağlığını koruyarak diş çürüğünü önlemede etkili olduğunu belirtti.

21.11.2024 11:53
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Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilinç Bulucu, probiyotiklerin ağızda patojen mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyerek ağız florasını koruduğunu ve diş sağlığını iyileştirdiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bilinç Bulucu, diş çürüğünün dünya genelinde yaygın görülen bir sağlık sorunu olduğunu ve tedavi edilmediği takdirde diş kaybına yol açabilen kronik bir hastalık olduğunu belirtti.

Bulucu, "Çürük sebebi çok nedenli olup ana etkenler, ağızda bulunan 'Streptococcus mutans' grubu mikroorganizmalar, aşırı karbonhidrat alımı (özellikle sukroz) ve bu faktörlerin etkileşimi için yeterli zamanın geçmesidir. İkincil etkenler cinsiyet, coğrafya, dişin kalsifikasyon kalitesi, hormonal değişiklikler, tükürük kalitesi ve miktarı gibi faktörlerdir." ifadelerini kullandı.

Yoğurt, ayran, kefir, keçi sütü ve sirke gibi probiyotik içeren besinlerin genel sağlık üzerinde de olumlu etkileri olduğunun altını çizen Bulucu, probiyotiklerin diş çürüğü ve ağız sağlığı üzerindeki etkilerinin merak edilen bir konu olduğunu ve bu konuyu incelemek üzere çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Probiyotiklerin, ağız sağlığını iyileştirmede önemli bir rol alabileceğini, bu mikroorganizmaların diş çürüğü ve ağız enfeksiyonların önlenmesinde etkili olabileceğine işaret eden Bulucu, probiyotiklerin ağızda patojen mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyerek ağız florasını koruduğunu ve diş sağlığını iyileştirdiğini aktardı.

Bulucu, probiyotiklerin patojen bakterilerle mücadelede çeşitli mekanizmalarla etkili olduğunu belirterek, asidik pH'ı düşürerek, plak oluşumunu engellediği ve bağışıklık sistemi üzerinden koruyucu etkiler göstererek ağız sağlığını desteklediği bilgisini paylaştı.

Probiyotiklerin çürüklerin oluşumunu engellediğine dikkati çeken Bulucu, şunları kaydetti:

"Probiyotikler, ağızda bir biyofilm oluşturarak patojen bakterileri uzak tutar. Özellikle 'Streptococcus mutans' gibi çürüğe neden olan bakterilerin sayısını azaltarak, çürüklerin önlenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca probiyotikler, ağızda kandida sayısını azaltarak, enfeksiyonları kontrol altına almayı da sağlar. Bu mikroorganizmaların ağızda olumlu bir denge yaratarak, çürüklerin yanı sıra ağız kokusu, candida enfeksiyonları ve periodontal hastalıkların tedavisinde de etkili olur."

Beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, probiyotiklerin umut vadeden bir araştırma konusu olduğuna değinen Bulucu, "Bu mikroorganizmaların diş çürüğünü önlemede ve ağız enfeksiyonlarını tedavi etmede önemli bir yer tutacağına ve probiyotiklerin ağız sağlığındaki etkilerinin, gelecekte daha geniş kullanım alanları bulacağına inanıyorum. Gelecek yıllarda yapılacak araştırmalarla konunun daha iyi anlaşılması açısından daha fazla klinik çalışma yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diş Sağlığı, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Probiyotiklerin Diş Sağlığı Üzerindeki Etkisi - Son Dakika

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