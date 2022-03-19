Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, "DOĞA TALKS" Konferansı'nda - Son Dakika
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Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, "DOĞA TALKS" Konferansı'nda

19.03.2022 13:09
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, "DOĞA TALKS" Konferansı'nda

Doğa Koleji'nin düzenlediği "Doğa TALKS" Konferansı'nın ilki İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurucu Rektörü-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın "İktisat İşinize Yarar mı?" konuşmasıyla gerçekleştirildi.

Doğa Koleji'nin düzenlediği "Doğa TALKS" Konferansı'nın ilki İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurucu Rektörü-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın "İktisat İşinize Yarar mı?" konuşmasıyla gerçekleştirildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji Acıbadem Kampüsündeki konferansa Doğa Koleji Yönetim Kurulu, öğrencileri, öğretmenleri, Doğa ve BİLGİ yöneticileri katıldı. Tüm Doğa Koleji Ailesi ise konferansı çevrim içi olarak dinleme fırsatı buldu. Farklı alanlarda birçok konuğu ağırlayacak olan "DOĞA TALKS" Konferansları İstanbul haricinde diğer illerde bulunan Doğa Koleji kampüslerinde de gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, öğrencilere ve dinleyicilere önemli tavsiyelerde bulunarak, "İktisat işimize yarar. Demokratik ülkelerde vatandaşların ekonomiyi temel düzeyde bilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İnsanların tasarruf etmek, yatırım yapmak, mutluluk ve refah seviyelerini arttırmak için ekonomiye ihtiyaç duyduklarını aktaran Akat, "Enflasyon, hayat pahalılığı, Bitcoin 60 bin dolardan 35 bin dolara düştü, alsak mı, almasak mı. Bunlar günlük olarak karşımıza çıkan sorulardır. İktisadın sadece finansal piyasalardan ibaret olmadığını bilmemiz lazım. Gelecekte hangi meslekler daha çok iş yapacak, bugünün iyi gibi duran işleri yarın cazip işler olacak mı, yoksa olmayacak mı, dünya nereye doğru gidecek. İktisat, bunların bir bölümüne çeşitli düzeylerde cevap verme imkanı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

"İktisat bilmek bireye vizyon katar"

Akat, demokratik ülkelerde vatandaşların ekonomiyi temel düzeyde bilmesinin kendilerine katkı sağladığını ve iktisat bilmenin bireye vizyon kattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatta başarıda, teknik bilgi başlangıçta çok önemlidir. İşe başlarken doğru vizyonu olan, gelecekte işlerin nasıl seyredeceğini bilen, doğru sentezleri yapanlar başarılı olur. İktisat burada işe yarayacaktır ve dünyanın nereye gittiğini ve kendi yaptığınız işin nereye doğru gideceğini anlamanıza imkan verir.

Bitcoin alımı ve geleceği ile ilgili olarak birincisi, doğru zamanda almayı bileceksin, ucuzken alacaksın, işin bu kısmı zor, yapılabilir. İkincisi doğru zamanda satmayı bileceksin, bunu yapamazsak bir işe yaramıyor. Önümüzdeki dönemlerde bir sürü finans işinin, blockchain teknolojisinin üstüne kaydığını göreceğiz. Doğa Ailesi ile birlikte olmaktan keyif aldım. BİLGİ ve Doğa'ya teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ı kampüslerinde ağırlayan öğrenciler, "DOĞA TALKS" etkinliğinin devam etmesini istediklerini belirterek, Akat'ın iktisat alanındaki bilgilerinden istifade etmenin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

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İşletme Fakültesi, Asaf Savaş Akat, Doğa Koleji, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, 'DOĞA TALKS' Konferansı'nda - Son Dakika


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