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Prof. Dr. Yusuf Demir'in oğlunun iş yeri dualarla açıldı - Son Dakika

Prof. Dr. Yusuf Demir'in oğlunun iş yeri dualarla açıldı

18.12.2021 15:45
Prof. Dr. Yusuf Demir'in oğlunun iş yeri dualarla açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir'in oğlu Aykut Bilal Demir'in serbest muhasebeci ve mali müşavirlik ofisi dualarla açıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir'in oğlu Aykut Bilal Demir'in serbest muhasebeci ve mali müşavirlik ofisi dualarla açıldı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan ofisin açılışına Ordu Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Dilaver Öğütcü, OMÜ'de görev yapan öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesimi öncesi dualar edildi.

Akabinde konuşma yapan Prof. Dr. Yusuf Demir, "Hepiniz davetimize icabet ettiniz. Teşekkür ederim. Yavrumuzun bu iş yeri hayırlara vesile olsun" dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesildi. Daha sonra davetliler yeni açılan ofisi gezdi. Katılımcılara ikramın ardından açılış programı sona erdi. - SAMSUN

Prof. Dr. Yusuf Demir'in oğlunun iş yeri dualarla açıldı
Prof. Dr. Yusuf Demir'in oğlunun iş yeri dualarla açıldı
Prof. Dr. Yusuf Demir'in oğlunun iş yeri dualarla açıldı
Prof. Dr. Yusuf Demir'in oğlunun iş yeri dualarla açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bilal Demir, Yusuf Demir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Yusuf Demir'in oğlunun iş yeri dualarla açıldı - Son Dakika Ekonomi


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