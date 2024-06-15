Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu sektörün önünü açacak - Son Dakika
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Ekonomi

Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu sektörün önünü açacak

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun (Proje GYF) sektörün önünü açacağını ve kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artırılmasında önemli bir enstrüman olacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının sektöre yatırım yapmasının önü açılacak. GYODER Başkanı Çekici, GYF'lerin artık projelere yatırım yapabilen, kentsel dönüşümün de önünü açabilen bir enstrümana dönüşeceğini belirtti.

15.06.2024 11:05
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Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, yakın zamanda hayata geçmesi beklenen Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun (Proje GYF) sektörün önünü açacağını, kentsel dönüşümün finansmanı ve konut arzının artırılmasında önemli bir enstrüman olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde Proje GYF olarak bilinen ve Sermaye Piyasası Kurulunun üzerinde çalıştığı düzenlemede son aşamaya gelindiğini duyurmuştu.

Düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının sektördeki projelere yatırım yapmasının önünün açılması planlanıyor.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gayrimenkulün Türkiye'nin dinamo etkisi yaratan sektörlerinden biri olduğunu bildirdi.

Sektörün hem yurt içinde hem de yurt dışında rüştünü ispatladığını belirten Çekici, sektörün sadece binalardan ibaret olmadığına, GYO, GYF'ler gibi piyasa enstrümanlarına da sahip olduğuna vurgu yaptı.

Çekici, GYF'lerin son 2 yıldır büyük bir gelişme gösterdiğine dikkati çekerek, Proje GYF ile ilgili mevzuatın gelmesini beklediklerini ifade etti. Yaklaşık 1 yıl önce bu konuda görüş bildirdiklerini aktaran Çekici, GYF'lerin proje geliştirme tarafına yatırım yapamadıkları için şu anda önlerinin tıkalı olduğunu, daha sınırlı alanda çalışmalar yapan fonlar bulunduğunu kaydetti.

Çekici, söz konusu düzenleme ile GYF'lerin artık projelere de yatırım yapabilen, kentsel dönüşümün de önünü açabilen, konut arzının artırılmasına katkı sunan bir enstrümana dönüşeceğini düşündüklerini söyledi.

Düzenlemeyi merakla beklediklerini dile getiren Çekici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok fazla sayıda GYF başvurusu var. Kısa sürede 83,7 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne erişti. Biz bunun bu yıl sonuna kadar 200 fonun üzerine çıkabileceğini, önemli bir likidite yaratabileceğini ve iyi bir regüle enstrüman olduğunu düşünüyoruz. Çünkü artık küçük yatırımcı veya nitelikli yatırımcılar ya GYO hisse senedi alarak ya da GYF'lerden pay elde ederek farklı bir şekilde gayrimenkul dünyasına girmek istiyorlar. O yüzden bu tür menkulleştirme enstrümanlarının dünyadaki örnekleri gibi bizde de artması, gelişmesi gerekiyor."

"Ortak akıl" çağrısı

Çekici, Türk gayrimenkul sektörünün bir bütün olduğunu ve konut politikası gerektirdiğini söyledi.

Bu nedenle sosyal konuttan erişebilir konuta, lüks konuttan deprem konutuna, afetten etkilenen diğer konutlardan kentsel dönüşümde yenilenmesi gereken konuta kadar birçok başlığın ele alınması gerektiğini anlatan Çekici, Türkiye'nin şu an konut piyasası olarak Avrupa'da 1., OECD içerisinde ABD'nin ardından 2. pazar konumunda olduğuna dikkati çekti.

Çekici, hem yabancı yatırımcı hem Türkiye'deki ihtiyaçlar için bu radardan çıkılmaması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bütün bunları, vergiden finansmana, tasarımdan teknolojiye bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Bizim burada çağrımız, kamu, özel sektör ve ilgili STK'lar, bir konut politikası için masaya oturalım. Burada bir ortak akıl çıkaralım. Günü kurtaran, palyatif, her kurumun kendisini ilgilendiren çözümler yerine büyük bir konut politikası dahilinde çalışmalarımızı sürdürelim."

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu sektörün önünü açacak - Son Dakika

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