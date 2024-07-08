PTT AŞ, Akdeniz 2024 (Spor) Anma Pulunu ve İlk Gün Zarfını Tedavüle Sundu - Son Dakika
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Ekonomi

PTT AŞ, Akdeniz 2024 (Spor) Anma Pulunu ve İlk Gün Zarfını Tedavüle Sundu

PTT AŞ, 'Akdeniz 2024 (Spor)' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı. 2x29 lira bedelli anma pulu ve 87 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde ve filateli.gov.tr adresinde abone sayısı kadar satışa sunuldu. Ayrıca, PTT Pul Müzesi'nde 'Akdeniz 2024 (Spor) 08.07.2024/ANKARA' ibareli ilk gün damgası kullanılıyor.

08.07.2024 09:47
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PTT AŞ tarafından "Akdeniz 2024 (Spor)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Akdeniz 2024 (Spor)" konulu (115x52 milimetre boyutunda) 2x29 lira bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 87 lira bedelli ilk gün zarfının, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışına başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışının yanı sıra PTT Pul Müzesi'nde de "Akdeniz 2024 (Spor) 08.07.2024/ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi PTT AŞ, Akdeniz 2024 (Spor) Anma Pulunu ve İlk Gün Zarfını Tedavüle Sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: PTT AŞ, Akdeniz 2024 (Spor) Anma Pulunu ve İlk Gün Zarfını Tedavüle Sundu - Son Dakika
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