PTT'den Çankırı Konulu Posta Pulları

PTT AŞ tarafından "Çankırı" konulu sürekli posta pulları ve ilk gün zarfı tedavüle sürüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre "Çankırı" konulu 45 lira, 125 lira ve 265 lira bedelli sürekli posta pulları (26x41 milimetre boyutunda) ile söz konusu pullara ait 480 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte PTT 4. Bölge Müdürlüğü Çankırı PTT Müdürlüğü adresinde, "Çankırı Konulu Sürekli Posta Pulları 12.03.2026 ÇANKIRI" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.