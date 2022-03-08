PTT'den "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız" konulu özel gün zarfı - Son Dakika

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu zarf 9 lira bedelle "www.filateli.gov.tr" adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa sunuldu.

Filatelik ürünün satışıyla birlikte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatlerinde "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız 08.03.2022 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.