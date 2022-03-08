PTT'den "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız" konulu özel gün zarfı - Son Dakika
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PTT'den "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız" konulu özel gün zarfı

08.03.2022 11:48
PTT'den "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız" konulu özel gün zarfı

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu zarf 9 lira bedelle "www.filateli.gov.tr" adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa sunuldu.

Filatelik ürünün satışıyla birlikte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatlerinde "İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız 08.03.2022 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

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PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT'den 'İstiklal Harbinde Kadın Kahramanlarımız' konulu özel gün zarfı - Son Dakika


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