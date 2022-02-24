PTT "Yansımalar" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı - Son Dakika

PTT AŞ tarafından yansıma fotoğraflarıyla hazırlanan "Yansımalar" konulu 2 anma pulu ile ilk gün zarfı bugün tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, tedavüle sunulan "Yansımalar" konulu 2x5 lira (30 x 40 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 14 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, şirkete ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "Yansımalar 24.02.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.