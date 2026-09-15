Pusula Portföy iki fonun katılma payı iadesinde temerrüt oluştuğunu açıkladı - Son Dakika
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Pusula Portföy iki fonun katılma payı iadesinde temerrüt oluştuğunu açıkladı

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Pusula Portföy Yönetimi AŞ, kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğunu bildirdi. Şirket, aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetim sürecinin sürdüğünü, yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceğini duyurdu.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ, kurucusu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğunu bildirdi.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ, "Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu" ile "Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu"nun katılma payı iade ödemelerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kurucusu olduğumuz bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluşmuştur. İlgili fonlar hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler özenle alınmakta olup, gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Tera Yatırım'dan devir sürecine ilişkin açıklama

Öte yandan, Tera Yatırım Menkul Değerler'den yapılan KAP açıklamasında, Pusula Finans Holding AŞ ve hissedarlarının sahip olduğu şirketlerdeki payların bir kısmının Tera Grubu şirketlerince devralınmasına ilişkin taraflar arasında mutabakata varıldığı ve devir sürecinin devam ettiği hatırlatıldı.

Gelinen aşama itibarıyla söz konusu pay devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı, planlanan devir işlemine konu payların mülkiyetinin ve bu paylara bağlı yönetsel hakların Tera Grubu şirketlerine geçmediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu devir sürecine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenle, resmi devir işlemlerinin tamamlanmasına kadar Pusula Grubu şirketlerinin yönetim ve faaliyetleri kendi tüzel kişilikleri ve mevcut kurumsal yapıları içerisinde sürdürülmekte olup, Pusula Portföy Yönetimi AŞ tarafından yönetilen yatırım fonlarının portföy ve likidite yönetimi ile katılma payı alım-satım süreçleri halihazırda Tera Grubu şirketlerinin yönetim ve sorumluluğunda bulunmamaktadır. Dolayısıyla, devir işleminin hukuken tamamlanmasından önce Pusula Portföy Yönetimi AŞ tarafından yönetilen yatırım fonlarında ortaya çıkabilecek kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının veya katılma payı iade taleplerinin, Tera Grubu'nun finansal gücü, likiditesi veya faaliyetleriyle ilişkilendirilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada, gerekli izinlerin alınması ve pay devrinin tamamlanmasıyla Pusula Grubu şirketlerinin Tera Grubu çatısı altında faaliyet göstermesinin, faaliyetlerin güçlendirilmesi ve finansal ve operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.

Devir süreci tamamlanmadan kamuoyuna yansıyan kısa vadeli gelişmelerin nihai sonuçlar olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yatırımcıların kararlarını kendi risk ve getiri tercihleri doğrultusunda vermelerinin esas olduğu, sürecin resmi açıklamalar üzerinden ve bütüncül bir şekilde takip edilmesinin mevcut durumun daha sağlıklı değerlendirilmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Tera Grubu'nun finansal kapasitesi, sermaye piyasalarındaki tecrübesi ve uzun vadeli stratejik vizyonuna ilişkin herhangi bir tereddüt bulunmadığı belirtilerek, devir işleminin tamamlanmasının ardından Pusula Grubu şirketlerinin Tera Grubu'nun finansal gücü ve yönetim tecrübesiyle desteklenerek daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Devir sürecine ilişkin gelişmelerin kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devir sürecinin kısa vadeli gelişmeler yerine Tera Grubu'nun finansal gücü, Pusula Grubu şirketlerinin mevcut kapasitesi ve taraflar arasında mutabakata bağlanmış stratejik hedefler çerçevesinde değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Planlanan pay devrinin tamamlanması, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Sürece ilişkin kamuya açıklanması gereken gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pusula Portföy iki fonun katılma payı iadesinde temerrüt oluştuğunu açıkladı - Son Dakika

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