QNB Group'un 2024 Hasılatı Yüzde 7 Arttı

Ekonomi

QNB Group, 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinin önde gelen finans kuruluşlarından QNB Group, 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemdeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 3,5 milyar dolara ulaştı. Şirketin Faaliyet Gelirleri ise yüzde 5 artarak 8,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre; Toplam Varlıklar 30 Eylül 2024 itibarıyla, 30 Eylül 2023'e kıyasla yüzde 8'lik bir artışla 351 milyar dolara yükseldi. Müşteri mevduatları yüzde 11 artarak 30 Eylül 2023 itibarıyla 250 milyar dolara seviyesine çıktı. QNB Group'un verimlilik (maliyet/gelir) oranı yüzde 22,4 olarak gerçekleşti. Takipteki kredilerin brüt kredilere oranı aynı dönemde yüzde 3 oldu. Buna ek olarak, kredi zararı karşılama oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti.

QNB Group'un Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) 30 Eylül 2024 itibarıyla yüzde 19,5 olarak gerçekleşti. Likidite Karşılama Oranı (LCR) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) sırasıyla yüzde 154 ve yüzde 104 olarak gerçekleşti. Toplam Özkaynaklar aynı döneme göre yüzde 4 artışla 31 milyar dolara yükselirken, hisse başına kazanç 0,35 dolara ulaştı. - İSTANBUL