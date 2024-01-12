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QUA Granite, EİB tarafından düzenlenen ödül töreninde üçüncü oldu - Son Dakika
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QUA Granite, EİB tarafından düzenlenen ödül töreninde üçüncü oldu

QUA Granite, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen ödül töreninde 'Seramik ve Toprak Ürünleri' kategorisinde üçüncü oldu. Şirket, Türkiye ekonomisine yaptığı ihracatla ödüle layık görüldüğünü belirterek gurur duyduklarını ifade etti.

QUA Granite, EİB tarafından düzenlenen ödül töreninde üçüncü oldu
12.01.2024 - 12:23,
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QUA Granite, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen ödül töreninde "Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde üçüncü oldu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EİB tarafından geleneksel olarak düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde bu yıl da ihracatın lider firmalarına ödülleri dağıtıldı. Törende, 2023 yılı şirket ciroları baz alınarak, yıl boyunca yaptıkları ihracatla Türkiye ekonomisine 42,6 milyar dolar ihracat başarısı kazandıran firmalar, Cumhuriyetin 100. yılının da kutlandığı özel bir etkinlikte bir araya geldi.

EİB, 21 kategoride 57 firmaya 61 ödül verdi. Ege Bölgesi ihracatına katkı sağlayarak "Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde öne çıkan QUA Granite, üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

"Bu ödül bizi çok gururlandırdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QUA Granite İhracat Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna, kuruldukları günden bu yana yükselen başarı grafiklerini istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Ülke ekonomisine sundukları katkılarla layık görüldükleri bu ödülün kendilerini çok gururlandırdığını aktaran Suna, "Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkemiz topraklarına değer katmaya ve sektörümüzde iz bırakan başarılara imza atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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