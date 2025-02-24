Quick Finans 700 Milyon Lira Tahvil İhracını Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Quick Finans 700 Milyon Lira Tahvil İhracını Tamamladı

Quick Finans 700 Milyon Lira Tahvil İhracını Tamamladı

Quick Finans, 700 milyon lira nominal değerli tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

24.02.2025 16:57
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Quick Finans, yurtiçinde nitelikli yatırımcılara yönelik 700 milyon lira nominal değerli ve 25.02.2026 vadeli, 372 günlük, yüzde 41,5 yıllık basit faizli, tek kupon ödemeli tahvil ihracını 18 Şubat 2025 tarihinde tamamladı.

Quick Finans'ın 11 Aralık 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı 900 milyon lira tutarındaki yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı talebi, Kurulun 06 Şubat 2025 tarih 7/237 sayılı toplantısında uygun bulunmuş olup, 2025/7 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştı.

Böylece, borçlanma aracı ihraç tavanı 2,79 Milyar TL'ye yükseltilen Quick Finans, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği 8 tertip ihraç ile toplam 3,55 Milyar TL ihraç büyüklüğüne ulaştı.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, konu ile ilgili açıklamasında, şunları kaydetti:

"İçerisinde yer aldığımız Maher Holding'in finansal gücü ve bilançomuzun ulaştığı güçlü seviye ile yükselen finansal piyasalara erişim yeteneğimiz, Şirketimize karşı oluşan güçlü yönelim ve talebin karşılanmasında istikrar ve sürekliliği sağlamaktadır. Bir sigorta grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi vizyonunda ve kredi ile sigorta ürünlerinin bütünleşik, yenilikçi ve oluşturucu finansman çözümleri formatında geniş yelpazede sunulması misyonumuz yanında Finansman Şirketleri Sektörünün 'Finansal Kapsayıcılık' ve 'Finansal Çeşitlilik' ilkelerine katkıda bulunma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Faaliyetlerini başlattığı 2 yılı içerisinde, Ülkemizin önde gelen marka, distribütör, bayi ve 2.El İhale Platformları iş birliklerinden oluşan yaygın satış ağı ve yükselen pazar payına sahip olan Quick Finans, finansal piyasalardan sağladığı kaynaklarını öncelikle finansmana ulaşımda güçlük çeken sektörlere ve başta KOBİ ve esnaflarımıza sunmaktadır. Bu hedefimiz çerçevesinde mevcut kredi portföyümüzün yüzde 90'ını KOBİ ve esnafa kullandırdığımız krediler oluşturmaktadır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Quick Finans 700 Milyon Lira Tahvil İhracını Tamamladı - Son Dakika

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