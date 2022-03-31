Raf ömrü dolmuş gıda ürünlerinden etil alkol imal eden firma, seri üretim hedefliyor - Son Dakika
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Raf ömrü dolmuş gıda ürünlerinden etil alkol imal eden firma, seri üretim hedefliyor

31.03.2022 10:57
Raf ömrü dolmuş gıda ürünlerinden etil alkol imal eden firma, seri üretim hedefliyor

İzmir'de gıda atıklarından hayvan yemi imal eden firma, geliştirdiği projeyle atıkların içindeki şeker ve suyu kullanarak etil alkol üretti.

İzmir'de gıda atıklarından hayvan yemi imal eden firma, geliştirdiği projeyle atıkların içindeki şeker ve suyu kullanarak etil alkol üretti.

Torbalı'da kurulu tesiste raf ömrünü doldurmuş bakliyat, şekerleme, çikolata ve sos gibi gıda ürünlerini ayrıştıran ve yıllık 15 bin tona yakın hayvan yemi üreten firma, atıkları katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştürmek üzere KOSGEB desteğiyle Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda Kovid-19 salgını sürecinde dezenfektan ve kolonya tüketiminin artmasıyla ithalatı yükselen etil alkol için de proje geliştiren firma, laboratuvar çalışmasında başarı sağladı.

Etil alkol için 5 milyon litre kapasiteli bir tesis kurmak üzere çalışma yürüten firma, medikal ve kozmetik sektörleri için tıbbi kullanım amaçlı, matbaa, tekstil ve kimya sektörleri için ise endüstriyel amaçlı üretim yapmayı hedefliyor.

Üretimin yüzde 2,5'i geri dönüşüme gidiyor

Firmanın Ar-Ge koordinatörü Prof. Dr. Behzat Gürkan, AA muhabirine, sıfır atık ve döngüsel ekonomi anlayışı kapsamında daha fazla atığın katma değeri yüksek dönüşümünü hedeflediklerini belirtti.

Hayvan sağlığı açısından yem içindeki şeker oranının yüksek olmaması gerektiğine işaret eden Gürkan, atıktan ayırdıkları şeker ve suyun maya ham maddesi veya arıların kış beslenmesinde kullanılabildiğini ifade etti.

Gıda firmalarının üretimlerinin ortalama yüzde 2,5'ini raf ömrü dolması nedeniyle geri dönüşüme gönderdiğini, bunun ülke ekonomisi için önemli bir girdi kaynağı olduğuna işaret eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Amacımız sadece etil alkol üretmek değil, sıfır atık mantığında, atıkların hammadde olması mantığıyla işlemek. Kovid-19'dan sonra dezenfeksiyon çok önemli. Herkes kolonya, dezenfektan tutuyor. Bunların hammaddesi de etil alkol. Geçmişte olduğundan çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Ülkemiz etil alkolü yüzde 45-47 civarında yurt dışından ithal ediyor. Pandemi sonrası etil alkol ihtiyacı 1-1,5 katı kadar arttı. İthal ikamesi yapabilir miyiz diye düşündük."

Firmanın yönetim kurulu üyesi Osman Ilgın da yıllık 100 milyon litre seviyesinde hesaplanan etil alkol ithalatının salgın sürecinde daha da arttığını, kuracakları tesisle 5 milyon litrelik bölümünü atıklardan karşılamayı planladıklarını aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Raf ömrü dolmuş gıda ürünlerinden etil alkol imal eden firma, seri üretim hedefliyor - Son Dakika


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