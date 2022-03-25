Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına fırsat verilmeyecek - Son Dakika
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Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına fırsat verilmeyecek

25.03.2022 16:02
Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına fırsat verilmeyecek

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı; vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yöneticilerine Ramazan ayında ortaya çıkabilecek haksız fiyat artışları ve stokçulukla mücadele talimatı verdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı; vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yöneticilerine Ramazan ayında ortaya çıkabilecek haksız fiyat artışları ve stokçulukla mücadele talimatı verdi.

Yaklaşan Ramazan ayının il genelinde manevi iklimine uygun şekilde yaşanabilmesi için yürütülecek faaliyetler 'Kaymakamlar Toplantısı'nda görüşüldü.

Vali Dağlı toplantıda ilçe kaymakamları ve kurum yöneticilerinin israfın çok olduğu toplu iftarlara katılmak yerine iftar sofralarında yetimler, ihtiyaç sahipleri, kimsesizler, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmelerinin çok daha uygun olacağını ifade etti.

Dağlı ayrıca Ramazan ayı boyunca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sağladığı desteklerin yanı sıra kamu ve özel sektör imkanlarının da seferber edilerek dar gelirli vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımların en üst seviyeye taşınmasını istedi.

Dünya Yetimler Günü olarak belirlenen Ramazan ayının 15. gününde tüm ilçelerde düzenlenecek iftar programlarında yetim çocuklar ile bir araya gelinmesi talimatı da veren Vali Zülkif Dağlı, ayrıca gerçekleştirilecek tüm faaliyet ve programlarda kadınlara ve gençlere öncelik verilmesini işaret etti.

Haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat spekülasyonları gibi serbest piyasa koşullarına aykırı hareket eden işletmelere yönelik denetimlerin il genelinde kesintisiz devam ettiğini, Ramazan ayında fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı da teyakkuz halinde olunacağını ve bu konuda da denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Vali Dağlı, bu konuda mağduriyet yaşayan veya usulsüzlük tespit eden vatandaşların da Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi (HFA-Bildirim) Mobil Uygulaması üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapacakları başvuruların bu mücadeleye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. - SAMSUN

Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına fırsat verilmeyecek
Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına fırsat verilmeyecek

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Zülkif Dağlı, Ramazan, Samsun, Şehit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına fırsat verilmeyecek - Son Dakika


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