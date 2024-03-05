Ankara'da ramazan boyunca kırmızı et fiyatları sabitlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'da ramazan boyunca kırmızı et fiyatları sabitlendi

Ankara\'da ramazan boyunca kırmızı et fiyatları sabitlendi

Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında başkentte ramazan boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini söyledi. Kesimal, ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış olduğunu ifade ederek, ESK marifetiyle tüketicinin daha ucuz et alabilmesi için anlaşma yapıldığını belirtti. Bu anlaşma gereği, kıyma ve kuşbaşının kilogram fiyatı 324 lira olarak belirlendi ve ramazan boyunca bu fiyattan tüketicilere sunulacak. Kesimal, bu fiyat sabitleme uygulamasının tüketicilere faydalı olacağını ve Ankara'da PERDER üyesi mağazalarda yoğun et satışı yapıldığını vurguladı. Ayrıca, kırmızı ette merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve bilindik marka ve marketlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

05.03.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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MUSTAFA ÇALKAYA/MEHMET CAN TOPTAŞ - Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapılan işbirliği kapsamında başkentte ramazan boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini söyledi.

Kesimal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının devreye girdiğine işaret eden Kesimal, "ESK marifetiyle özellikle ramazan ayında tüketicinin daha ucuz et alabilmesi konusunda Ankara PERDER ile bir anlaşma zemini oluştu. Bu anlaşmaya göre et fiyatlarında çok ciddi bir gerileme yaşandı. 450 liraya kadar çıkan kıymanın ve kuşbaşının kilogramı 324 liradan satılacak. Ramazan boyunca kırmızı et, bu fiyattan tüketicilere sunulacak." diye konuştu.

Ramazan ayında gıdaya talebin yüksek olduğunu belirten Kesimal, bu nedenle fiyat sabitleme uygulamasının tüketicilere çok faydalı olacağını dile getirdi.

Kesimal, Ankara'da PERDER üyesi 1000'e yakın mağazada yoğun et satışı yapıldığına dikkati çekerek, ESK'nin bu noktaları tercih etmesinin vatandaşın uygun fiyatla ete ulaşması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kırmızı ette merdiven altı ürünler konusunda uyarıda bulunan Kesimal, "Ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edilmeli. Özellikle kıymada, mümkün olduğunca bilindik marka ve marketler tercih edilmeli. Her türlü etten kıyma yapabiliyorlar, dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, Ankara, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'da ramazan boyunca kırmızı et fiyatları sabitlendi - Son Dakika

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