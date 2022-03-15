Ramazan pidesi de zamlandı! - Son Dakika
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Ramazan pidesi de zamlandı!

15.03.2022 12:44
Ramazan pidesi de zamlandı!

Geçtiğimiz yıl 4 liraya satılan 365 gram sade pide bu yıl hem küçüldü hem zamlandı. 330 gram sade pide 6 liraya satılacak. Susamlı, yumurtalı 415 gram olanın fiyatı ise 9 TL olarak belirlendi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çetin uyardı: "15 gündür sahada destekli un bulunmuyor. Devam ederse fırıncı bu fiyatta zarar eder."

Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Çok az süre kala merakla beklenen pide fiyatları da belirlenmeye başladı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.

YÜZDE 66 ZAMLANDI

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti. Yani vatandaş pideyi geçtiğimiz yıla göre hem daha küçük hem de yaklaşık yüzde 66 zamlı alabilecek.

Özellikle son aylarda yaşadıkları zorlukları hatırlatan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Çevik, "Her geçen gün maliyetler yükseliyor. Dolayısıyla aldığımız fiyat da parça parça bitmiş oluyor" dedi.

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