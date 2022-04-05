Rapor: Küresel Sanal Gerçeklik Başlığı Sevkiyatları 15 Milyon Adedi Aşacak - Son Dakika

BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) — Raporda, tüm dünyada artırılmış gerçeklik (AR) ve VR başlıklarına yönelik pazarın, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 92,1 büyüdüğü ve sevkiyatların 11,2 milyon adede ulaştığı belirtildi. Geçen yıl kombine AR/VR pazarında yüzde 78'lik bir paya sahip olan Meta'nın Quest 2 başlığı şu ana kadar en popüler ürün olarak ortaya çıkarken onu küresel olarak yüzde 5,1'lik pazar payına sahip Shanghai merkezli VR teknoloji şirketi DPVR takip etti.

Raporda ByteDance'ın Pico VR ürünlerinse 2021 yılına yüzde 4,5'lik pazar payıyla üçüncü sıraya yerleştiği ifade edildi. Raporda ayrıca geçen Mayıs ayından bu yana Çinli VR üreticilerinin sürekli olarak, fiyatları çoğunlukla 2.000 yuan (yaklaşık 315 ABD doları) ile 3.000 yuan arasında olan yeni ürünler çıkardığı, bunun da satışlardaki belirgin artışa katkıda bulunduğu vurgulandı.