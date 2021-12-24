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Re-Pie, 250 milyon lira değerleme üzerinden Tırport'a yatırım yaptı - Son Dakika

Re-Pie, 250 milyon lira değerleme üzerinden Tırport'a yatırım yaptı

24.12.2021 12:48
Re-Pie, 250 milyon lira değerleme üzerinden Tırport'a yatırım yaptı

Teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapan Re-Pie Portföy, lojistik teknolojileri alanında önemli bir yatırıma imza attı.

Teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapan Re-Pie Portföy, lojistik teknolojileri alanında önemli bir yatırıma imza attı. Şirket, bünyesinde bulunan Birinci Karma Teknoloji GSYF üzerinden, lojistik sektöründe dijital iş ortağı olarak kurulan Tırport'a yatırım yaptığını duyurdu.

Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, farklı alanlara yaptığı yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Toplam portföy hacmini 5,2 milyar lira seviyesine çıkaran şirket, teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Şirket, bünyesinde bulunan Birinci Karma Teknoloji GSYF üzerinden, Türk lojistik sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etme hedefiyle yoluna devam eden Tırport'a yatırım yaptığını açıkladı. Yatırımın 250 milyon lira değerlendirme üzerinden yapıldığı açıklandı. Tırport, 2022 itibariyle Türkiye ile birlikte 7 ülkede faaliyetlerini sürdürecek.

20'ye yakın girişime yatırım hedefliyor

Şirket yönetimi, Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynamayı hedefiyle, fintech, deeptech ve enerji verimliliği teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlıyor. - İSTANBUL

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Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Re-Pie, 250 milyon lira değerleme üzerinden Tırport'a yatırım yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Re-Pie, 250 milyon lira değerleme üzerinden Tırport'a yatırım yaptı - Son Dakika
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