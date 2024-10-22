realme GT 7 Pro Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

realme GT 7 Pro Tanıtıldı

realme, Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip GT 7 Pro'yu tanıttı, yüksek performans sunuyor.

22.10.2024 11:56
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Akıllı telefon markası realme, GT serisinin yeni modeli GT 7 Pro'yu tanıttı.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından realme, yeni amiral gemisi GT 7 Pro'yu tanıttı. Qualcomm'un yeni teknolojisi Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış akıllı telefon, güçlü performansı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre; GT 7 Pro, 3nm işlem teknolojisi ile yüksek enerji verimliliği sunarken, yeni nesil 2+6 çekirdekli yapısı ile 4GHz'in üzerinde hız performansına ulaşıyor. Bu teknoloji birleşimi, cihazın hem oyun gibi yüksek performans isteyen uygulamalarda hem de yapay zeka destekli işlemlerde yüksek performans sergilemesine olanak tanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Akıllı Telefon, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi realme GT 7 Pro Tanıtıldı - Son Dakika

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