Reel Kesim Güven Endeksi Şubatta Arttı

Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta geçen aya göre 0,6 puan artarak 101,5'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.
İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1725 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.
Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta geçen aya göre 0,6 puan artarak 101,5 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 0,9 puan azalarak 102 seviyesinde gerçekleşti.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı ve son 3 aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, genel gidişat ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin ise azalış yönünde etkilediği görüldü.
Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıflarken, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıflarken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi.
Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.
Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıflarken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güç kazandı.
ÜFE beklentisi yüzde 54,7'ye geriledi
Ortalama birim maliyetlerde gelecek 3 ayda artış olmasını bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi.
Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 54,7 seviyesinde gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,3'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,6'ya yükselirken, daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,1'e geriledi.
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