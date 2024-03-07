Rekabet Kurulu, Balparmak'a 2,5 milyon TL idari para cezası verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rekabet Kurulu, Balparmak'a 2,5 milyon TL idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Balparmak) 2 milyon 477 bin 859 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Balparmak markasıyla faaliyet gösteren şirketin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirlendi.

07.03.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurulu, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Balparmak) 2 milyon 477 bin 859 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe bal üreticisi-tedarikçisi olarak "Balparmak" markasıyla faaliyet gösteren Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dosyayı müzakere eden Kurul, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kanunu ihlal ettiğini belirledi ve söz konusu teşebbüse 2 milyon 477 bin 859 lira idari para cezası verdi.

Öte yandan, soruşturma, aynı dosya kapsamında yer alan, bal üreticisi-tedarikçisi olarak "Anavarza" markasıyla faaliyet gösteren Sezen Gıda Maddeleri Tarım ve Hayvancılık Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti. bakımından Haziran 2023'te uzlaşmayla sonlandırılmıştı.

Kurul, ihlali ve idari para cezasını kabul eden teşebbüse, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 513 bin 329 liralık idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Balparmak'a 2,5 milyon TL idari para cezası verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Güney Koreli Kadın Girişimci Kandıra'da Keçi Çiftliği Kurdu
    11:08 Güney Koreli Kadın Girişimci Kandıra'da Keçi Çiftliği Kurdu

    Güney Koreli kadın girişimci Jonghee Son, ailesiyle yerleştiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde keçi çiftliği kurdu. Son, tarım ve hayvancılık sektöründe yatırım yaparak keçi sütü ve peyniri üretmeyi planlıyor. Türkiye'nin doğal kaynakları ve yatırım altyapısının avantajlarından bahseden Son, kadınların tarım ve hayvancılık alanında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyor.

  • Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!
    11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

    Özel sektörde çalışanları ve çeşitli sebeplerden ötürü devlet tarafından ödeme alan kişilerin farkında olmadan bankalarda birikmiş paraları olabiliyor.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Türkiye Yüzyılını İnşa Edeceğiz
    11:00 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Türkiye Yüzyılını İnşa Edeceğiz

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüzyılını hem ülke genelinde hem de şehirlerde inşa edeceklerini belirtti. Yumaklı, yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

  • Afyonkarahisar'da Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşısı Yapılıyor
    10:59 Afyonkarahisar'da Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşısı Yapılıyor

    Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bolvadin ilçesinde büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapmaktadır. Ayrıca, yeni doğan buzağılara kulak küpesi takılmakta ve dişi buzağılara brusella aşısı yapılmaktadır.

  • TÜRSAB Başkanı: Antalya'ya 2024'te rekor turist bekliyoruz
    10:58 TÜRSAB Başkanı: Antalya'ya 2024'te rekor turist bekliyoruz

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, Antalya'ya bu yıl 16 milyon 500 binin üzerinde turist gelmesini beklediklerini belirterek, 'İnşallah 2024 rekor yılı olacak.' dedi. Perçin, 2024 rezervasyonların iyi gittiğini, İngiltere, Polonya ve diğer Avrupa kentlerinden gelen rakamlarla umutlu bir sezona başladıklarını ifade etti.

  • KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında 4 milyar liralık finansman desteği deprem bölgesindeki işletmelere aktarılıyor
    10:51 KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında 4 milyar liralık finansman desteği deprem bölgesindeki işletmelere aktarılıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar liralık finansman desteğini deprem bölgesindeki işletmelere bugün aktarmaya başladıklarını ifade etti. Kacır, KOSGEB tarafından deprem bölgesine sağlanan finansman desteğine ilişkin ödemelerin yeniden başladığını bildirdi. Desteğin açıklandığı günden bu yana KOSGEB aracılığıyla 11 ilde 39 bin 680 işletmeye 12,8 milyar liralık ödeme yapıldığı belirtildi.

  • Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Rusya İlişkileri Soğuk Savaş Yaklaşımından Farklı
    10:51 Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Rusya İlişkileri Soğuk Savaş Yaklaşımından Farklı

    Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Rusya'nın, modası geçmiş Soğuk Savaş yaklaşımından tamamen farklı olarak iki büyük ülke ilişkilerinde yeni bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Wang, Çin ve Rusya'nın ittifak kurmama, cepheleşmeme ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama temelinde kalıcı iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerine yönelik çaba gösterdiğini ve kapsamlı stratejik koordinasyonu derinleştirmeye çalıştığını belirtti. Çin ile Rusya arasındaki karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin sağlamlığını ve geniş imkanlarını ortaya koyan örneklerin olduğunu vurgulayan Wang, ilişkilerin sürdürülüp güçlendirilmesinin iki ülkenin halklarının esas çıkarlarını temel aldığı stratejik bir tercih olduğunu ifade etti.

  • Adana Kasaplar Çarşısı Ramazan öncesi ete zam yapmayacak
    10:50 Adana Kasaplar Çarşısı Ramazan öncesi ete zam yapmayacak

    Adana Kasaplar Çarşısı esnafı, Ramazan öncesi ete zam yapmayacaklarını duyurdu. Kemikli karkas et 330 liradan satılırken, kemiksiz et 390 liradan çarşıda alıcı buluyor. Esnaf, marketlerdeki fahiş fiyatlara vatandaşların aldanmamasını istedi.


10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
09:25 20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi 20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi
08:50 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu
23:50 Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı Adalet Bakanı Tunç: Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıyoruz, süreç başladı
10:48 Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
10:00 İETT şoförü araca çarptıktan sonra sürücüyü ezmeye çalıştı İETT şoförü araca çarptıktan sonra sürücüyü ezmeye çalıştı
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
09:31 Miting sırasında Erdoğan’ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver Miting sırasında Erdoğan'ı kızdıran talep: Ya tamam ver ver, onlar benim memurlarım ver
08:40 AK Parti şikayet dilekçesi vermişti CHP’nin adayı Çerçioğlu’nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı AK Parti şikayet dilekçesi vermişti! CHP'nin adayı Çerçioğlu'nun afişleri YSK kararıyla kaldırıldı
08:18 Hırsızlık için evine girdiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü Hırsızlık için evine girdiği kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
08:11 Süleler organize suç örgütü çökertildi Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı Süleler organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı dahil 9 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 11:06:53. #1.13#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, Balparmak'a 2,5 milyon TL idari para cezası verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement