Rekabet Kurulu, Balparmak'a 2,5 milyon TL idari para cezası verdi

Ekonomi

Rekabet Kurulu, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Balparmak) 2 milyon 477 bin 859 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe bal üreticisi-tedarikçisi olarak "Balparmak" markasıyla faaliyet gösteren Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dosyayı müzakere eden Kurul, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kanunu ihlal ettiğini belirledi ve söz konusu teşebbüse 2 milyon 477 bin 859 lira idari para cezası verdi.

Öte yandan, soruşturma, aynı dosya kapsamında yer alan, bal üreticisi-tedarikçisi olarak "Anavarza" markasıyla faaliyet gösteren Sezen Gıda Maddeleri Tarım ve Hayvancılık Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti. bakımından Haziran 2023'te uzlaşmayla sonlandırılmıştı.

Kurul, ihlali ve idari para cezasını kabul eden teşebbüse, Altıparmak Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 513 bin 329 liralık idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.