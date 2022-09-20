Alleghany Corporation'ın dolaylı olarak Berkshire Hathaway Inc. tarafından devralınması işlemi de uygun bulundu.

Lanxess AG'nin yüksek performanslı malzeme iş kolu ve Koninklijke DSM N.V'nin mühendislik malzemeleri iş kolunun tek kontrolünün dolaylı olarak Advent International Corporation tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı - Son Dakika

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