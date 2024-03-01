Rekabet Kurulu, bilişim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ceza verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu, bilişim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ceza verdi

Rekabet Kurulu, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, 8 teşebbüs hakkında kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 91 milyon 697 bin 701 lira ceza uyguladı. 12 teşebbüs hakkında ise kanun ihlali belirlenemediği için idari para cezası verilmedi.

01.03.2024 19:25
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Rekabet Kurulunun, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kurul, 8 teşebbüs hakkında, rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle bireysel muafiyetten yararlanamayacaklarına ve toplam 91 milyon 697 bin 701 lira ceza uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, 12 teşebbüs hakkında, ilgili kanunu ihlal ettikleri belirlenemediğinden idari para cezasına gerek olmadığına karar verildi.

Kaynak: AA

Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, bilişim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ceza verdi - Son Dakika

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