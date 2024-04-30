Rekabet Kurulu Duracell ve Mot Grup'a İdari Para Cezası Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Rekabet Kurulu Duracell ve Mot Grup'a İdari Para Cezası Verdi

Rekabet Kurulu Duracell ve Mot Grup\'a İdari Para Cezası Verdi

Rekabet Kurulu, Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi'ne 8 milyon 558 bin 679 lira, Mot Grup Bilişim Limited Şirketi'ne ise 4 milyon 826 bin 464 lira idari para cezası verdi. Duracell'in alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve satış bölgelerini kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği tespit edildi. Mot Grup Bilişim ise yeniden satıcılarının fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

30.04.2024 11:03
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Rekabet Kurulu, yürüttüğü soruşturmalar sonucunda Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketine uzlaşma sonucu 8 milyon 558 bin 679 lira, Mot Grup Bilişim Limited Şirketine de 4 milyon 826 bin 464 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, hızlı tüketim malları sektöründe pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketinin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve alıcılarının satış yapacakları bölgeleri ve müşterilerini kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturmanın, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik uygulamaları bakımından uzlaşmayla, bölge ve internet satış kısıtlaması ile rekabet etmeme yükümlülüğü iddiaları bakımından taahhütle sonlandırılmasına karar verildi.

Bu kapsamda söz konusu teşebbüse uzlaşma sonucunda 8 milyon 558 bin 679 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, Mot Grup Bilişim Limited Şirketinin yeniden satıcılarının fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmayı da tamamladı.

Soruşturma sonucunda teşebbüsün Kanun'u ihlal ettiğine ve firmaya 4 milyon 826 bin 464 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Kurul, Metser Demir Çelik Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Opta Germany Holding GmbH aracılığıyla "Speyside I GP" tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu Duracell ve Mot Grup'a İdari Para Cezası Verdi - Son Dakika

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