Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin taahhütlerini kabul ederek soruşturmasını sonlandırdı - Son Dakika
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Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin taahhütlerini kabul ederek soruşturmasını sonlandırdı

12.10.2022 10:20
Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin taahhütlerini kabul ederek soruşturmasını sonlandırdı

Rekabet Kurulu, Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu, Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ'nin nihai satış noktalarına gerçekleştirdiği yatırımlar ve sağladığı finansal faydalar aracılığıyla rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Soruşturma süreci devam ederken şirketin, dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Mey İçki Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından bir taahhüt paketi sunuldu.

Kurulca, dosyanın müzakeresi sonucunda, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması dolayısıyla taahhütlerin kabul edilerek ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesi ve soruşturmanın sonlandırılması kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Mey, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin taahhütlerini kabul ederek soruşturmasını sonlandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin taahhütlerini kabul ederek soruşturmasını sonlandırdı - Son Dakika
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