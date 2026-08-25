Rekabet Kurulu'ndan Devralmalara İzin - Son Dakika
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Rekabet Kurulu'ndan Devralmalara İzin

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Rekabet Kurulu, bir dizi devralma ve ortak girişim işlemlerine koşullu onay verdi.

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve bir ortak girişim grubu kurulması işlemlerini sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Warner Bros. Discovery Inc'nin tek kontrolünün Paramount Skydance Corporation tarafından devralınması işlemine koşullu izin verdi.

UPM-Kymmene Corporation ve Sappi Limited tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.

Indovida India Private Limited'in EPL Limited ile birleşmesi ve EPL Limited üzerinde Indorama Netherlands B.V. ile Epsilon Bidco Pte. Limited tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemi onaylandı.

International Flavors & Fragrances Inc'in gıda içerikleri iş koluna ilişkin hisselerinin yüzde 90,1'inin nihai olarak CVC Capital Partners Plc tarafından yönetilen fonlar ve araçlar vasıtasıyla devralınması işlemine izin verildi.

Project Potter Holdings, LLC'nin ortak kontrolünün Francisco Partners Management, L.P. ve Heidelberg Materials AG tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

C2X Limited ve CP Industrial Capital Management Co. Limited arasında C2X Asia Pte. Limited ünvanlı ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Halihazırda Associated British Food Plc'nin iştiraki konumunda bulunan Associated British Foods Asia Pacific Holding Limited tarafından kontrol edilen Hebei Mauri Food Co. Limited'in, Associated British Food Plc'nin iştiraki AB Mauri China Limited ile Wilmar International Limited iştiraki Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Limited arasında kurulmuş tam işlevsel ortak girişim olan AB Mauri Yihai Kerry Investment Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Devralmalara İzin - Son Dakika

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