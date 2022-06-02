Rekabet Kurulu'ndan Yumurta Sektörüne Yönelik Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu'ndan Yumurta Sektörüne Yönelik Soruşturma

02.06.2022 16:45
Rekabet Kurulu'ndan Yumurta Sektörüne Yönelik Soruşturma

Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında “rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında "rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Yumurta sektörüne yönelik geniş çaplı soruşturma bilgisi, Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer aldı. Duyuruya göre, YUMBİR ve üye 12 birlik ve 13 şirketin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Kurul, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında da soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Rekabet Kurulundan yumurta üreticilerine soruşturma Rekabet Kurulundan yumurta üreticilerine soruşturma Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'ne Yönelik Soruşturmanın Sonlandırılmasına Karar Verdi Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'ne Yönelik Soruşturmanın Sonlandırılmasına Karar Verdi
Kaynak: ANKA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan Yumurta Sektörüne Yönelik Soruşturma - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:02:12. #1.12#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu'ndan Yumurta Sektörüne Yönelik Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement