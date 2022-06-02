Rekabet Kurulu'ndan Yumurta Sektörüne Yönelik Soruşturma

Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nin (YUMBİR) de aralarında bulunduğu 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında "rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Yumurta sektörüne yönelik geniş çaplı soruşturma bilgisi, Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer aldı. Duyuruya göre, YUMBİR ve üye 12 birlik ve 13 şirketin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Kurul, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında da soruşturma başlattı.