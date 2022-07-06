Rekabet Kurulu'ndan, bebek maması şirketine 48,5 milyon lira ceza

REKABET Kurulu'nca, bebek maması sektöründe faaliyet gösteren Numil Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ilgili kanun hükümlerini ihlalden 48 milyon 521 bin 80 lira idari para ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulu, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturmayı tamamladı. Buna göre; şirketin, yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının ilgili maddeleri ihlal ettiğine karar verilerek 2021 yılı gayrisafi geliri üzerinden 57 milyon 83 bin 623 lira idari para cezası uygulanması uygun görüldü. Uzlaşma sürecinde verilecek idari para cezasında yüzde 15 indirim uygulanmasına da karar verildi. Teşebbüse uygulanan ceza, 48 milyon 521 bin 80 lira olarak belirlendi.