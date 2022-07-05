Rekabet Kurulu, Obilet'e Soruşturma Açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Rekabet Kurulu, Obilet'e Soruşturma Açtı

05.07.2022 20:13
Rekabet Kurulu, Obilet'e Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, Obilet'in uyguladığı komisyon oranları ve otobüs firmalarıyla olan sözleşmeleri incelemek adına soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitler ciddi ve yeterli bulundu.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16 Haziran 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-27/433-M sayı ile karar verdi."

Kanunun ilgili maddeleri

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar başlığı altındaki bölümde yer alan 4'üncü madde şöyle:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."

'Hakim durumun kötüye kullanılması' başlıklı 6'ncı maddede şöyle deniyor: "Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır."

YORUMLAR
500
Rekabet Kurulu, Obilet Hakkında Soruşturma Başlattı Rekabet Kurulu, Obilet Hakkında Soruşturma Başlattı Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
Kaynak: Tekmoloji

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Obilet'e Soruşturma Açtı - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

Son Dakika
00:49 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında maaşını açıkladı: 25 bin TL kazanıyorum
00:48 Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı
00:35 Hakkari'den acı haber geldi! Trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
00:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları iki ülke arasındaki gerilimi arttıracak: Tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz
00:02 Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
23:40 İngiltere peş peşe gelen iki istifayla sarsıldı! Muhalefet, hükümet hakkında konuştu
23:32 Meteoroloji bayram haftası için uyardı: 23 ilde sağanak yağış bekleniyor
23:28 ORC son anketinin sonuçlarını paylaştı! CHP İlk sıradaki AK Parti'yi aradaki 3 puanla takip ediyor
22:43 Kuyumcukent esnafı, otopark ücretlerini protesto etmişti! Özdağ'dan olayla ilgili tartışma yaratacak yeni iddialar geldi
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 01:54:40. #1.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu, Obilet'e Soruşturma Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement