Rekabet Kurulu, Obilet'e Soruşturma Açtı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitler ciddi ve yeterli bulundu.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16 Haziran 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-27/433-M sayı ile karar verdi."

Kanunun ilgili maddeleri

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar başlığı altındaki bölümde yer alan 4'üncü madde şöyle:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."

'Hakim durumun kötüye kullanılması' başlıklı 6'ncı maddede şöyle deniyor: "Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır."