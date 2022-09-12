Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı 11 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı 11 Ekim'de yapılacak

12.09.2022 11:34
Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı 11 Ekim'de yapılacak

Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma kapsamında Meta Platforms Inc, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetlerinin sözlü savunma toplantısı 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma kapsamında Meta Platforms Inc, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetlerinin sözlü savunma toplantısı 11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı, 11 Ekim'de saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Toplantıya, söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 4 Ekim'e kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları bekleniyor.

Toplantıda dinleyici olarak yer almak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumunun web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.

Toplantının ilk olarak 23 Ağustos'ta yapılacağı duyurulmuş ancak daha sonra ertelendiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Facebook, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı 11 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı 11 Ekim'de yapılacak - Son Dakika
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