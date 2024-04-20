Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara ceza yağdırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara ceza yağdırdı

Reklam Kurulu'nun 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, tüketicileri aldatan ve yanıltan reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi. Toplantı sonucunda, mevzuata aykırı bulunan 139 dosyaya toplam 28 milyon 884 bin 143 lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yılın ilk 3,5 ayında toplam 639 dosya incelendi ve 554 dosyaya durdurma cezası ile birlikte 94 milyon 139 bin 110 lira idari para cezası verildi. Son toplantının gündem konusu ise tüketicileri yanıltan indirimli satış reklamları oldu.

20.04.2024 09:21
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Reklam Kurulu'nun 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 344 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi. Toplantıda görüşülen 161 adet dosyadan 139'u mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 28 milyon 884 bin 143 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, yılın ilk 3,5 ayında toplam 639 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 554 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, toplam 94 milyon 139 bin 110 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Son toplantının gündem konusunu tüketicileri yanıltan indirimli satış reklamları oluşturdu

Açıklamada, çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyalarının, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çokça tercih edilen bir pazarlama yöntemi olduğuna dikkat çekilerek çeşitli ürünlere uygun şartlarda ulaşabilmeye imkan sağlayan çevrimiçi alışveriş kanallarının yaygınlaşmasıyla birlikte indirim kampanyalarının sıklaştığı ve çeşitlendiği, bununla beraber çeşitli tüketici mağduriyetlerinin de arttığı gözlemlendiği vurgulanarak, "Bu çerçevede, yakından takip edilen tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturulan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında incelemelere devam edildi. Nisan ayı kurul gündeminde görüşülerek karara bağlanan dosyalarla birlikte yılın ilk dört ayında Reklam Kurulu tarafından 51 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ve toplam 11 milyon 457 bin 805 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara ceza yağdırdı - Son Dakika

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