Ren Nehri'nde su seviyesi 2 santimetreye düştü, Kaub'da büyük gemiler geçemiyor - Son Dakika
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Ren Nehri'nde su seviyesi 2 santimetreye düştü, Kaub'da büyük gemiler geçemiyor

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WSV, Ren Nehri'ndeki Kaub Geçidi'nde referans su seviyesinin 2 santimetreye düştüğünü, ön verilerin tarihi dip seviyeye işaret ettiğini bildirdi. Sığlaşma büyük gemilerin geçişini engellerken navlun maliyetlerini artırıyor ve tedarik zinciriyle sanayi üretimini yavaşlatıyor.

Almanya ekonomisi için önem taşıyan Ren Nehri'ndeki referans su seviyesi yeniden rekor düzeyde gerileyerek taşımacılığı durma noktasına getirdi.

Almanya Federal Su Yolları ve Gemicilik İdaresi (WSV) tarafından yapılan açıklamada, Koblenz yakınlarında bulunan ve nehir taşımacılığı için stratejik bir darboğaz konumunda olan Kaub Geçidi'ndeki referans su seviyesinin 2 santimetreye kadar düştüğü bildirildi.

WSV yetkilileri, ölçülen bu yeni rekor değerin kesin olarak doğrulanması gerektiğini ancak ön verilerin tarihi bir dip seviyeye işaret ettiğini aktardı.

1880'lerden bu yana su seviyesi ölçümlerinin yapıldığı Ren Nehri'nde bu ölçümler gemicilik sektörü için referans nokta teşkil ediyor.

Nehrin Kaub Geçidi'ndeki gerçek su derinliği ise bu referans göstergeden 1 metreden daha fazla bir derinliğe sahip ancak tonlarca yük taşıyan ticari gemilerin nehir tabanına çarpmadan ilerleyebilmesi için bu derinlik yetersiz kalıyor.

Tedarik zinciri kırıldı, sanayi üretimi yavaşladı

Alman basınındaki haberlere göre, Avrupa genelinde aylardır etkili olan şiddetli kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle Ren Nehri taşımacılık faaliyetleri açısından esasen ikiye bölünmüş durumda.

Nehrin orta kesiminde yer alan Kaub yakınlarındaki sığlaşma nedeniyle büyük nehir gemileri bu bölgeden geçemiyor. Bu durum taşımacılıkta verimsizliğe ve tedarik zinciri sorunlarına yol açıyor.

Ekonomistler, nehirdeki lojistik tıkanıklığın Alman ekonomisini doğrudan yavaşlattığına ve temmuz ayında sanayi üretiminde yaşanan aylık yüzde 1,1'lik düşüşte büyük paya sahip olduğuna dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en önemli ticari su yollarından biri olan Ren Nehri, tahıl, mineraller, cevherler, kömür ve benzin dahil olmak üzere petrol ürünlerinin taşınmasında kritik rol oynuyor.

Su seviyesindeki aşırı düşüş, nakliyecileri yük gemilerini sadece kısmen doldurmaya zorluyor. Bu durum navlun maliyetlerini hızla artırırken piyasada ham madde tedariki sıkıntılarına da yol açıyor.

Kaynak: AA
Ren NehriEkonomiUlaşımÇevreDünyaSon Dakika

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