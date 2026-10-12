Reşetnikov, Duma'da İHA saldırılarının büyümede geçici sapma riski taşıdığını söyledi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkedeki altyapı ve sanayi tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ekonomik büyüme seyrinde geçici sapmalara yol açabileceğini ifade etti.

Reşetnikov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, ülkenin 2026-2029 dönemine ilişkin ekonomik görünümünü değerlendirdi.

Rus ekonomisine yönelik ekonomik olmayan risklerin devam ettiğine dikkati çeken Reşetnikov, "Altyapı ve sanayi tesislerine yönelik saldırılar dahil ekonomik olmayan faktörlerin etkisine ilişkin risklerin sürdüğünün farkındayız. Bunların tümü, öngörülen büyüme seyrinden geçici sapmalara yol açabilir." dedi.

Ekonomik büyüme tahminlerinin ılımlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla hazırlandığını belirten Reşetnikov, dış piyasalardaki fiyat koşullarının beklentilerden daha olumlu gelişebileceğini söyledi.

Reşetnikov, enflasyonun 2027'de Rusya Merkez Bankasının yüzde 4'lük hedefine gerilemesinin beklendiğini dile getirerek, para politikasında gevşeme imkanlarının enflasyondaki yavaşlamanın kalıcılığına bağlı olacağını ifade etti.

Rusya Federal İstatistik Servisi verilerine göre Rus ekonomisi 2025'te yüzde 1 büyüdü. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 2026'da büyümenin yüzde 0,6 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.