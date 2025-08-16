Resmi İstatistik Programı Güncellendi - Son Dakika
Ekonomi

Resmi İstatistik Programı Güncellendi

16.08.2025 12:50
2022-2026 Resmi İstatistik Programı'nda değişiklikler yapıldı, yeni konular eklendi.

Resmi İstatistik Programı'nda resmi istatistiklerde ortaya çıkan güncelleme ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme yapıldı.

Resmi İstatistik Programı'nda (2022-2026) Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Program, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek amacıyla 5'er yıllık dönemler için hazırlanıyor. Programla, disiplinli istatistik üretim süreci oluşturulması amaçlanıyor.

2022-2026 yıllarını kapsayan 4. Dönem Resmi İstatistik Programı'nda resmi istatistiklerde ortaya çıkan güncelleme ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, kurum ve kuruluşların programa ilişkin revizyon taleplerini ilgili yılda 15 Eylül'e kadar TÜİK'e göndermesi yönünde düzenleme yapıldı.

Üretilmesi planlanan istatistiklerin kapsamına da turizm uydu hesabı eklendi. Bilim, teknoloji ve bilgi toplumu istatistiklerine "çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı" da dahil edildi. Söz konusu istatistik iki yılda bir TÜİK tarafından açıklanacak.

Programla bazı istatistiklerin isimleri değiştirilirken, çalışma grupları ile sorumlu ve ilgili kurumlar da güncellendi.

İstatistiklere yeni konular eklenirken, bazı istatistiklere ilişkin veri derleme ve yayımlama sıklığı, yayım dönemi, veri kaynağı, kullanılan sınıflamalar, tahmin düzeyi ve yayım şekli gibi unsurlar yeniden belirlendi.

Kaynak: AA

