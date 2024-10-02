Reyhanoğlu MEA Direktörlüğüne Atandı - Son Dakika
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Ekonomi

Reyhanoğlu MEA Direktörlüğüne Atandı

Gülin Reyhanoğlu, Stellantis MEA Bölgesi Peugeot, Opel ve Jeep direktörü oldu. Gupse Kaplan ise Türkiye Genel Müdürü.

02.10.2024 10:46
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Stellantis'in Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ndeki (MEA) Peugeot, Opel ve Jeep markalarının bölge direktörlüğü görevine Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Gülin Reyhanoğlu atandı.

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, bugün yeni görevine başlayan Reyhanoğlu'ndan boşalan Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü koltuğuna ise Stellantis Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde (MEA) Peugeot Marka Bölge Müdürü olarak görev yapan Gupse Kaplan getirildi.

Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan Stellantis, küresel yapılanmasını da şekillendirmeye devam ediyor.

Reyhanoğlu, Stellantis'in dünya çapındaki 6 büyük bölgesinden bir tanesi olan, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde tüm markaların satış ve pazarlama operasyonlarından sorumlu olan Olivier Cornuaille'e bağlı olarak Peugeot, Opel ve Jeep markalarının bölge direktörlüğü görevine atandı.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlayan Reyhanoğlu, otomotiv sektörüne 2006'da Otokoç Otomotiv'de Filo Satış Temsilcisi olarak adım attı. Yıllar içerisinde birçok farklı otomotiv firmasında önemli görevler üstlenen Reyhanoğlu, 2017'de Peugeot Türkiye bünyesine katıldı. 2020'den itibaren kariyerine Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak devam eden Reyhanoğlu, 2022'nin ağustos ayından bu yana Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

Reyhanoğlu'nun MEA Bölgesi'ndeki global görevine transferinin ardından bugün itibariyle Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü görevine de Gupse Kaplan getirildi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, Fransa Nice Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü'nde yüksek lisansını yapan Gupse Kaplan, 2007-2011 arasında sırasıyla Subaru ve Citroen markalarında çalıştı.

Renault markasında 2011'de ürün müdürü olarak göreve başlayan Kaplan, 2011-2017 arasında Renault Mais bünyesinde Ticari Araç Ürün Müdürü, Binek Otomobil Ürün Müdürü ve Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak görev aldı. Mayıs 2017 tarihinden itibaren Peugeot Türkiye'de Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev almaya başlayan Kaplan, Nisan 2020 itibarıyla kariyerine Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak devam etti. Eylül 2023 itibarıyla Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde (MEA) Peugeot Marka Müdürü olarak atanan ve bu dönem boyunca önemli deneyimler elde eden Kaplan, genel müdür ünvanıyla tekrar Peugeot Türkiye'ye geri dönmüş oldu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Otomobil, Türkiye, Peugeot, Ekonomi, Afrika, Jeep, Opel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reyhanoğlu MEA Direktörlüğüne Atandı - Son Dakika

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