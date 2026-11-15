Reyting ölçümündeki farklar reklam bütçesini ve fiyatları etkileyebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Reyting ölçümündeki farklar reklam bütçesini ve fiyatları etkileyebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, reyting ölçümlerindeki farklılıkların reklam bütçesi dağılımını ve fiyatları etkileyebileceğini söyledi. Küle, pazarda tekel konumundaki Fifty5Blue nedeniyle rekabet karşıtı uygulamaların etkisinin yüksek olabileceğini belirtti.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, televizyon programları ve dizi gibi içeriklerin izlenme oranı ölçümlerinin sonuçlarında ortaya çıkabilecek farklılıkların reklam bütçelerinin kanallar arasında dağılımı ve reklam fiyatları gibi hususları doğrudan etkileyebileceğini belirterek, ölçümleme hizmetlerinin hangi yöntemlerle yürütüldüğü ve bunların sonuçlarının güvenilirliğinin rekabet hukukunun uygulanması açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Küle, AA muhabirine, reklamcılık hizmetlerine yönelik sektör incelemesi kapsamında kamuoyunda "reyting" olarak bilinen televizyon izleyici ölçümü alanında açtıkları soruşturmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

İzleyici ölçüm sonuçlarının, televizyon kanallarının ve programlarının ne kadar izlendiğini gösterdiğini dile getiren Küle, izlenme verilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasının medya planlama ajanslarının reklam bütçelerini yönlendirebilmeleri bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Küle, bu verilerin, ulaştıkları izleyici kitlesini reklamverenlere doğru biçimde yansıtarak, reklam bütçelerinden pay almak için rekabet edebilmeleri anlamında televizyon yayıncıları açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ölçüm sonuçlarında ortaya çıkabilecek farklılıklar, reklam bütçelerinin kanallar arasında dağılımını, reklam fiyatlarını, yayıncıların rekabetçi konumlarını, içerikleri ve içerik üreticilerini doğrudan etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. Bu doğrultuda ölçümleme hizmetlerinin hangi yöntemlerle yürütüldüğü, ölçüm sonuçlarının güvenilirliği ve sektördeki teşebbüsler bakımından eşit ve objektif koşulların sağlanıp sağlanmadığı rekabet hukuku uygulaması bakımından oldukça önemlidir."

Halihazırda Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ'nin sözleşme dönemi boyunca televizyon izleyici ölçümü hizmetinin münhasır sağlayıcısı olarak pazarda tekel konumunda olduğunu aktaran Küle, "Şirketin pazarda sahip olduğu konum dikkate alındığında, ölçüm hizmetleri kapsamında reklamverenler, medya planlama ve satın alma ajansları ile yayın mecraları bakımından gündeme gelebilecek dışlayıcı, ayrımcı ve/veya sömürücü nitelikteki rekabet karşıtı uygulamaların olası etkilerinin oldukça yüksek seviyede gerçekleşmesi beklenebilir." diye konuştu.

Ölçümlerin sektördeki rekabet sürecine etkisi

Küle, izleyici ölçümünün hesaplama aşamalarında ortaya çıkabilecek teknik ve istatistiki farklılıkların reklamcılık sektöründe rekabet süreci üzerindeki etkisinin, ölçülen izlenmenin reklam maliyeti hesabına yansıması şeklinde olabileceğine işaret etti.

Bir televizyon kanalının izlenme verilerinin gerçekte olduğundan daha fazla ölçülmesi durumunda, reklamverenlerin ilgili kanal için daha fazla bütçe ayırmaları veya kanalın fiyat pazarlığında daha elverişli bir konuma gelmesi söz konusu olabilecekken izlenmesi eksik ölçülen bir kanal bakımından ise aynı reklam bedeli karşılığında hedef kitleye erişimin daha maliyetli görünebileceğini anlatan Küle, "Bu çerçevede, ölçümleme sürecindeki bir farklılığın sektörde rekabet süreci bakımından etkisi, farklılığın hangi kanalı ve hedef kitleyi etkilediğine, etkinin büyüklüğüne, sürekliliğine ve reklam kararlarına ne ölçüde yansıdığına bağlı olarak ele alınmalıdır." dedi.

Kaynak: AA
TelevizyonEkonomiGüncelTekelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:15
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:02:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Reyting ölçümündeki farklar reklam bütçesini ve fiyatları etkileyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android