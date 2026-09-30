Rize\'de çay lisanslı depoculuk seminerinde planlanan depo standartları ele alındı

Rize'de sektör temsilcilerinin katılımıyla "Çay Sektöründe Lisanslı Depoculuk" düzenlendi.

Rize'de çay sektöründe lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve sektörel entegrasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen "Çay Sektöründe Lisanslı Depoculuk" bilgilendirme semineri, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Seminer kapsamında; Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ekosistemi, piyasa mekanizmalarının işleyişi ile Ürün Piyasası Aracı Kurumları'nın (ÜPAK) aracılık faaliyetleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Etkinlikte alanında uzman isimler tarafından sunumlar yapıldı. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Lisanslı Depoculuk Uygulama ve Mevzuat Dairesi Başkanı Bahar Emre, lisanslı depoculuk mevzuatı ve uygulama esaslarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak, ELÜS işlem mekanizmaları ve borsadaki ürün hareketleri hakkında detayları paylaştı. Anadolu ÜPAK Genel Müdürü Yavuz İncel ise ÜPAK aracılık faaliyetleri ve piyasa entegrasyonu konularına değindi.

Sunumların ardından, Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan moderatörlüğünde soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde, kurulması planlanan çay lisanslı deposunun teknik ve operasyonel standartları, sektör ihtiyaçlarına uygun yapısı ve sürdürülebilirliği üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.