Rize'de Mahalleli, Kanser Hastası Komşularının Çayını Topladı - Son Dakika
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Ekonomi

Rize'de Mahalleli, Kanser Hastası Komşularının Çayını Topladı

Rize\'de Mahalleli, Kanser Hastası Komşularının Çayını Topladı

Rize'nin Azaklıhoca köyünde imece usulü bir araya gelen mahalleli, hastanede tedavi gören kanser hastası komşularının çayını topladı. Ancak ÇAYKUR'un kontenjan nedeniyle çayı almayışı üzerine özel sektör fabrikalarıyla görüşmeler yapıldı. Komşularının topladığı çayın büyük bir kısmını özel sektöre satan arazi sahibi, sadece bir kısmını ÇAYKUR'a satabildiğini belirtti. Kontenjan uygulamasının çayın satışına engel olduğunu dile getiren diğer köylüler de durumdan şikayetçi oldu.

16.07.2024 11:45
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Rize'de imece için bir araya gelen mahalleli, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası komşularının çayını topladı.

Merkeze bağlı Azaklıhoca köyü Kutlular Mahallesinde vatandaşlar imece için bir araya gelerek hastanede tedavi gören kanser hastası komşularının çayını topladı. Toplanan çay sonrası ilk olarak ÇAYKUR'a müracaat eden arazi sahibi Hasan Kutlu, eşinin yoğun bakımda yatması nedeniyle mahallelinin çayını topladığını ve satmak istediğini dile getirdi. Kutlu'nun bu talebi belirlenen kontenjan nedeniyle geri çevirilince özel sektör fabrikalar araştırılmaya başlandı. Komşularının kendileri için topladığı çayın büyük bir kısmını özel sektöre satan Kutlu, sadece bir kısmını ÇAYKUR'a satabildi.

ÇAYKUR'un toplanan çayı almamasından dert yanan arazi sahibi Hasan Kutlu, "Benim hanım hastanede yatıyor. Komşular Allah razı olsun. Toplandılar ve benim çayımı topluyorlar. Bu çayı verebileceğimiz bir yer yok. Devlette almıyor. Özel sektöründe bir kısmı kapalı. Nereye gidip de ben bu çayı vereceğim. Bildiğiniz gibi değil. Çok sinirlendim. Normal bir zaman değil ki. Bu hassas bir zamandır. Ben müdüre diyorum hanım hastane de yatıyor. Şu çayı vereyim dedim. Onu da kabul ettiremedik. Ben de ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Komşularına yardım için çay bahçesine giren Nuray Kutlu da kontenjan uygulamasının çayın satışına engel olduğunu, özel sektörün de bunu fırsat bilerek çay taban fiyatının altında çay aldığını dile getirerek "Çok şükür iyi gidiyor ama bu kontenjan işi olmasa, çok sinirliyiz. ÇAYKUR'a da sinirliyiz. Çayımızı almıyorlar. Çaylar kaldı elimize. Özelde kontenjan düştü diye ucuza alıyor. Eline fırsat geçti. 14 TL'den çay alıyor. Bu milletin emeği ne olacak. Sabah 4 buçukta kalkıyoruz. Ayaklarım su içerisinde. Biz yaşlandık. Burada yaşlılar topluyor. Yoğun bakımda hastamız var. İmece usulü köylüler toplandık. Ona yardım ediyoruz. Mal sahibine söyledik. Fabrikaya rica et falan dedik. Hepimiz ona kontenjanını veririz ama hepimizin kontenjanı az. Onu işte fabrikaya gönderdik. İnşallah çayları alırlar" ifadelerini kullandı.

Sezonun ÇAYKUR'un uyguladığı kontenjan uygulaması nedeniyle zor gittiğini ifade eden Ayşe Kutlu ise "Biraz zor gidiyor. Çünkü kontenjan koydular. Kontenjan biraz durdurdu bizi. Dekar başına kontenjan düştü. İstediğimiz gibi çayı veremiyoruz. Bundan dolayı biraz şikayetçiyiz. Bir hastamız var. Allah şifa versin. Onun çayını topluyoruz. Ona bir yardımımız olsun diye. Eskiden her zaman böyle olurdu ama şimdi ne olduysa insanlara bilmiyorum" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Rize'de Mahalleli, Kanser Hastası Komşularının Çayını Topladı - Son Dakika

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